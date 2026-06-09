出席端午節勞軍活動 張善政：感謝國軍堅守崗位並攜手守護家園
桃園市長張善政9日下午於市府，出席「115年端午節勞軍活動」時表示，端午佳節將至，特別代表市府向長期肩負戰備整訓、災害防救及守護國家安全重任的國軍官兵表達感謝與敬意。張市長指出，日前桃園辦理「2026年城鎮韌性（全民防衛動員）演習」，市府與國軍全力投入演練及支援工作，展現全民防衛韌性的堅強力量。
張善政市長在民政局長劉思遠、衛生局副局長黃翠咪、消防局主任秘書李振坪、陪同下，與陸軍司令部政戰副主任謝勇維少將、陸軍通信電子資訊訓練中心指揮官施宜佐少將、桃園市後備指揮部指揮官蘇國棟上校、陸軍第三地區支援指揮部政戰主任黃顗翮上校、陸軍第三地區支援指揮部運輸兵群指揮官張恩仁上校、陸軍第三地區支援指揮部彈藥庫政戰處長張東勝中校、陸軍第三地區支援指揮部補給油料庫政戰處長林盈廷中校、陸軍第六軍團七三通資群處長張書瑋中校、陸軍第三地區支援指揮部大溪彈藥分庫分庫長江映霖中校、陸軍第三地區支援指揮部補給油料庫中壢補給分庫政戰輔導長陳勇誌中尉、軍人服務站站長陳中吉等人一同出席活動。
張善政表示，今年特別感謝樂天桃猿球團及市府各局處共同促成本次活動，透過結合桃園在地職業運動資源，向國軍官兵表達敬意與感謝，也讓官兵感受到來自地方的溫暖支持與關懷。
陸軍司令部政戰副主任謝勇維少將表示，感謝桃園市政府用心規劃端午節勞軍活動，讓國軍官兵感受到來自市府與市民的關懷與支持。國軍將持續精進戰備整訓工作，守護國家安全與社會安定，也期盼各界持續支持國軍，共同維護國家發展與人民福祉。
民政局表示，適逢端午佳節前夕，市府特別規劃勞軍活動，向駐守桃園地區各國軍單位表達感謝與敬意。本次共致贈10個單位勞軍款總計68萬元，並結合樂天桃猿球團提供球票及紀念品，感謝國軍官兵平時肩負戰備整訓、災害防救及守護國家安全等重要任務。
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