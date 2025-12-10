【出席第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮】賴總統：守護民主自由 團結捍衛普世價值

記者郭曉蓓／臺北報導

總統賴清德昨日出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」時表示，臺灣持續用行動致力強化人權，面對當前全球民主倒退、地緣衝突升高，守護民主與自由已刻不容緩；期盼不分區域、國家和黨派的人們都能團結捍衛普世價值，讓「身而為人的權利」落實在每個人身上，也讓民主的光芒持續照亮全世界。

肯定PBHI在逆境中堅守人權

賴總統親頒獎項肯定這屆得主「印尼法律援助與人權協會」（PBHI）在逆境中堅守人權，更串連起跨國際社群的人權行動。賴總統指出，「亞洲民主人權獎」的頒發，除了是對國際人權價值推動者的肯定，更代表著臺灣與全球民主夥伴共同堅守人權、深化自由、實踐民主的決心。

賴總統提到，PBHI是在逆境中堅守人權的行動者，從1996年創立以來，不僅對人權遭受嚴重迫害的人民提供免費法律協助與諮詢，也持續監督政策，參與立法相關遊說與討論，讓公民社會的聲音能夠被納入國家政策。即使面對人格抹黑或是人身安全與自由的嚴重威脅，仍然用行動記錄各類人權侵害案件，更與國際社會積極合作，連結烏克蘭、孟加拉等地的人權工作者，串連起跨國際社群的人權行動，令人欽佩。

賴總統說，如同許多亞洲國家，臺灣的民主歷程也走過威權統治、社會動盪等種種挑戰，才有今日多元開放、充滿活力的公民社會。今年9月，臺灣迎來解嚴天數超越戒嚴歲月的歷史里程碑，這象徵著自由與民主已經在這塊土地扎根、茁壯。

維護和平穩定 刻不容緩

賴總統進一步表示，臺灣也持續用行動致力強化人權。例如，在2022年提出首部國家人權行動計畫，今年，政府開始推動制定新版國家人權行動計畫，徵集各界意見，廣納各項人權議題。今年，臺灣也首次建立人權指標，藉由參照聯合國及《身心障礙者權利公約》等公約的精神，以及聽取各界的意見，來強化各項權利項目的監測機制，希望提升人權保障政策的透明度與效能，進一步保障我國人民的人權。

賴總統強調，當前全球民主倒退、地緣衝突升高，中國對臺灣及周邊國家複合式威脅及攻擊，影響區域及全球的和平穩定，這顯示出守護民主與自由是各國刻不容緩的行動。捍衛民主並不容易，鞏固民主更需要強大的決心；期待未來不分區域、不分國家、不分黨派的人們都能夠團結彼此，捍衛普世價值，讓「身而為人的權利」落實在每一個人身上，也讓民主的光芒持續照亮全世界。

賴總統親頒獎項肯定本屆得主「印尼法律援助與人權協會」（PBHI）在逆境中堅守人權，更串連起跨國際社群的人權行動。（總統府提供）

賴總統出席亞洲民主人權獎頒獎典禮，盼團結捍衛普世價值，讓民主光芒持續照亮全世界。（總統府提供）