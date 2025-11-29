出席精忠新城公益活動 張啓楷：高齡化是國安問題

民眾黨立委張啓楷出席精忠新城日照中心公益活動，他表示，高齡化是國安問題／張啓楷嘉義服務處提供





民眾黨立委張啓楷今（29日）天出席嘉義市精忠新城日照中心公益活動，他表示，高齡化是國安問題，政府不能只把預算花在國防上，更應投入在老人照顧與長期照護，才能使維持國力。

今天活動由台灣民眾黨嘉義市黨部協辦，立委張啓楷嘉義服務處副主任林昱孜主持，活動包含健康講座、公益剪髮、中醫義診及三伏三九衛教，吸引社區長輩民眾踴躍參與。張啓楷到場關心長者健康，並提醒長輩們冬季提前保養的重要性，呼籲政府面對快速高齡化社會，應以更完整的長照與預防醫學政策因應。

廣告 廣告

張啓楷認為，嘉義地區的醫療資源雖然豐富，但整合不夠到位，而高齡化是全台共同面對的國安問題，政府不能只把預算花在國防武器上，更應投入在老人照顧與長期照護，才能使維持國力。

張啓楷說，嘉義市65歲以上人口已達19.7%，有長輩說「以前覺得還撐得住，現在一下冷一下熱，常覺得不舒服」，所以政府不只要強化醫療量能，更應推動社區型預防服務，降低老人反覆就醫的負擔。

更多新聞推薦

● 2025嘉義花海生活節 今明兩天盛大登場