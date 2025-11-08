出席統派受難者追思挨轟祭「共諜」！鄭麗文：馬場町紀念公園是陳水扁創辦的
[Newtalk新聞] 對於受邀參加統派政治受難者團體舉辦的秋祭，其中也包括追思共諜吳石等，國民黨主席鄭麗文今(8)日在會場致詞一開口就提這裡是陳水扁市長創辦的，她出席前從來沒看到「吳石」兩字，她有責任，「更不能瞻前顧後，憂讒畏譏」，「再一次的向所有白色恐怖受難者致敬，也向所有白色恐怖受難者的家屬致上我最高的慰問跟敬意，也希望未來台灣不會再有任何一個人再為自己的政治信仰犧牲」。
鄭麗文今日下午接受統派政治受難者團體邀請，出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。這個活動由「台灣地區政治受難人互助會」在台北市萬華區馬場町紀念公園。主辦單位特別將鄭麗文的座位安排在走道正中央旁。而國民黨副主席季麟連將軍也與會。而當年以共諜身分遭蔣介石下令槍決的吳石照片，則放在眾多罹難者紀念碑上。
活動一開始，由台灣地區政治受難人互助會總會長周弘奇等人主祭，並全體肅立，為往生受難者默哀一分鐘，並向人民英雄烈士碑三鞠躬。後並獻唱「安息歌」，歌詞強調「安息吧，死難的同志，別再為祖國擔憂，你流的血照亮著路，指引我們向前走，你是民族的光榮，你為愛國而犧牲。」
在宣讀祭文，周弘奇致詞後，由鄭麗文向受難者獻花，並發表長達18多分鐘的演講。她致詞第一句話就提及，這個地點是陳水扁創辦的。她說，馬場町紀念公園始於陳水扁市長任內創辦，在馬英九市長任內完成，跨越了民進黨、國民黨兩大政黨，共同的在戰後90年代，可以放下過去的恩怨情仇，在台灣民主化的同時，正是這一段血淚斑斑陰、霾滿佈、肅殺的白色恐怖歷史。
鄭麗文說，在台灣談起悲情的過去，大家一定提到228。其實在228後隨之來襲的就是清鄉運動、白色恐怖。包括228事變在內背後真正的歷史的原因，無外乎當年的國共內戰，再加上後來50年代東西陣營對峙的大環境背景，台灣因此歷經了長年的戒嚴時期。
鄭麗文說，所以在90年代終於可以讓血淚的歷史，從佈滿灰塵的陰暗歷史暗河中重見天日。這一段和解的過程，面對歷史的過程，畢露藍縷、舉步維艱、斷斷續續，直到今天。
鄭麗文說，在2005年她接受連戰主席的邀請，正是在兩岸再度陷入兵兇戰危、危險對峙的局勢底下，連主席有意打破幾十年的對峙，希望展開破冰之旅，跨出歷史的第一步。她深受感召加入中國國民黨，第一個辦的活動就是在當年的228前夕、2月27日在國民黨中央黨部大樓一樓大廳舉辦、紀念並且宣示要進行和解融冰的重要政治活動。
鄭麗文說，活動辦在228前夕，是因為228當天她要陪連主席見美國前總統柯林頓。在227當天親身參與228的二七部隊小隊長的陳明忠老先生，他在228事變後也因為白色恐怖，這一輩子前前後後坐了大約30年的政治黑牢。
鄭麗文說，她親自邀請陳明忠老先生，告訴他國民黨的用意、誠意、決心。陳明忠在那一天將手中的和平之鑰，親自交到連戰手中，告訴連戰「他不希望我們的下一代為了自己的政治信仰，要如同他一樣用生命跟青春付出代價」。
鄭麗文說，其實，不只是當事人的生命跟青春，包括他的家庭，他的家族，一輩子在就學、就業、甚至於在親朋好友當中，都抬不起頭來。每一天都在恐懼壓力跟有色的眼光當中，惶惶度日，所以陳老先生向連戰主席說，希望國民黨扛起這個歷史的重責大任，進行國共和解，迎來兩岸和平。
鄭麗文說，連主席也當場宣示，先派江副主席前往中國，隨後，就如同大家都看到的連主席和平之旅。
鄭麗文轉用台語說，後來陳明忠跟她說，他的老友們都對他不能諒解。國民黨是一世人的仇人，不共戴天之仇，他怎麼可以走進國民黨中央黨部。但他向自己所有的戰友說，「坐牢心甘情願，求仁得仁，他不是冤案假案錯案，他就是有不同的政治信仰，所以打輸了，被國民黨抓了，他沒有一句怨言。但是他希望如同自己剛說的，未來的年輕人在追求自己的政治理想的過程當中，不需要再付出如此慘痛的代價。他更希望看到兩岸的和解、和平，不再大動干戈，不再互相殘殺。」
鄭麗文說。後來馬英九主席上任後，她擔任馬英九的文傳會主委暨發言人，剛剛李友邦先生的後代也在現場，她也向李先生的家族報告，當年馬主席也在中央黨部的大樓外面做了非常大的橫幅，悼念紀念李友邦，她記得當時還包括張七良先生家族，斑斑血淚。
鄭麗文說。從連主席到馬主席到馬總統，中國國民黨堅定的邁開真正的轉型正義，兩岸和解，國共和解，還原歷史真相，為政治受難者平反的這一條我們必須走的大路。
鄭麗文說，所以今天她就任中國國民黨主席還不到一個星期，就受到主辦單位的誠摯邀請。她今天必須參加，雖然這兩天不意外的，台灣現在的政治環境、媒體環境，開始有人帶風向，故意誤導扭曲這個活動。
對於秋祭活動，也包括紀念1950年在台灣遭槍決的前共諜、國防部中將參謀次長吳石。但鄭麗文說，從一開始主辦單位邀請她，但活動的海報、邀請函的全文內容，她都沒有看到「吳石」這兩個字。今年秋季也不是第一次舉辦，已經舉辦超過三十年了，在這三十年的過程中，也從未以吳石等人為主要祭悼對象。「完完全全扭曲了、誤導了今天這個活動的神聖莊嚴性」。
鄭麗文說，她念台大法律系時，就參與台灣的學生運動，曾經為了黃華主張台獨案，在台大校門口絕食抗議。當天施明德主席剛從牢裡放出來沒多久，他就到台大校門口來看鄭麗文。他沉默無語、兩行眼淚，默默的站了有十分鐘之久，然後，施明德前主席到她的面前來，她當年不知道滿20歲了沒有，可能剛滿20歲。他對鄭麗文說，他坐了30年的牢，就是不希望看到台灣的年輕人要在為了自己的政治主張、信仰，不是只是坐在街頭而已，而是承擔任何的代價。施明德跟她說，「我對不起你們」。
鄭麗文說，如同中華民國憲法所宣示的，她一直是民主自由體制的信仰者，伏爾泰說「我雖不認同你的主張，但我誓死捍衛你說話的權利。」當年念台大的時候，她捍衛台灣人民有主張台獨的自由，不管你支持與否。她也跟施明德主席在街頭抗議、要求廢除刑法一百條。
鄭麗文說，她進到中國國民黨的第一件事情，就是希望國共和解，為白色恐怖所有的政治受難者平反。因為她相信，政府是為了人民而存在。她希望每個人都有做夢的權利，追逐理想的權利跟自由。在台澎金馬的這片土地裡頭，每一個人都不需要為自己的政治信仰付出青春生命這種慘重的代價，這是台灣民主轉型之後，帶給所有台灣人民最基本的權利，這是我們的底線。
鄭麗文說，在民主轉型之後超過30年的今天，今年再次看到執政當局用國安的理由可以隨意的把我們的國民驅逐出境，只因為她是陸配。今天可以因為你的意識形態跟當權者不同就被視為「雜質」，不但查水錶，甚至於是祭出司法，我們嚴重的倒退，威權的幽靈、箝制自由言論的幽靈，再次籠罩台灣。
鄭麗文說，所以今年史無前例的看到在台灣跨越所有政治光譜的公民團體、學者專家，共同的發表宣告，站在一起。因為這是台灣的底線，這是大家的最大公約數。這是在一個民主自由的體制裡頭，所有人民不分統獨藍綠左右，都應該要享有的言論自由，作為一個人最起碼的尊嚴。
鄭麗文說，所以後來她受到啟發，也發起組成了「黨外在野大聯盟」，包括她在內，大家都很驚訝，短短不到一個月的時間，這些來自四面八方不同政治光譜的意見領袖們，願意站在一起，大家內心的焦慮何嘗不是一樣的。大家對台灣這片土地的感情何嘗不是一樣的深摯。所以面對當權者的重大的打壓，勇敢的再次站在一起，站出來。
鄭麗文說，她當年選擇加入學生運動的時候，曾經問過自己如果要砍頭時怎麼辦？如果有一天被抓走了、要坐牢怎麼辦？今年是孫中山國民黨總理逝世的一百週年，她也曾經問過自己有，沒有辦法像當年他們也是十幾、二十歲的年輕少年，敢用自己的生命，為自己的政治理念義無反顧？
鄭麗文說，但還好生在二十世紀到今天的，她18歲參加學生運動，不用坐牢，不被砍頭，不需被槍斃。他們是幸運、幸福的一代，「所以我們更有責任，更不能瞻前顧後，憂讒畏譏，從今天來自綠營側翼的各種詆毀、扭曲、扣帽子，來自綠營政治人物、綠營媒體，全面性的圍剿，當然這不是新聞。麗文非常清楚的知道在台灣的今天要堅守事實真相，都不是一條容易的道路。敢為真相勇敢的站出來講話，都還需要勇氣。正因為如此我們更要堅定，正因為如此我們更要大聲的與真相真理站在一起，對不對？」
鄭麗文說，「感謝先烈先賢們，你們用鮮血澆灌了這個土地，讓我們長出了民主的花朵。我們會繼續的保護、澆灌，讓民主的花朵盛開，讓民主的樹苗長成大樹，庇蔭我們後代一代又一代所有的人民，所有的青年。」
鄭麗文說，謝謝來進行對於白色恐怖受難者的秋祭，有些是像陳明忠老先生，為自己的理想奮鬥，也有很多是無辜的、冤案假案錯案。過去這段時間，其實已經開始進行平反，賠償補償，但是歷史必須記住，今天是超越所有的政治意識形態，「我們為做一個人根本的最基本的尊嚴，就是思想的自由、說話的自由、相信自己的政治信念，最後再一次的向所有白色恐怖受難者致敬，也向所有白色恐怖受難者的家屬致上我最高的慰問跟敬意，也希望未來台灣不會再有任何一個人再為自己的政治信仰犧牲，也不再會再聽到政治受難者這五個字，我們可以自由的擁抱自己所有的信仰。」
