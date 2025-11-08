出席統派活動追思共諜挨轟 鄭麗文急澄清：邀請資訊未曾提及吳石

針對下午將出席秋季追思共諜引發爭議，國民黨主席鄭麗文今天（8日）再度發文澄清，邀請資訊當中並未曾提及吳石等人，希望各界勿模糊焦點。（資料照片／鄒保祥攝）

國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因該活動的採訪通知中提及主要追思對象為共諜吳石等人，引發外界質疑。對此，鄭麗文今天上午再澄清，活動並非以吳石等人為主角，邀請資訊當中也未曾提及吳石等人，且吳石等人並不是被認定的「政治犯」，希望各界勿模糊焦點。

鄭麗文今天下午將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但根據採訪通知，該活動主要的追思對象為當時共產黨安插在國民黨政府的最高階共諜將官吳石。此外，中國官方近期更指導統戰意味濃厚的電視劇「沉默的榮耀」，背景與主角正是吳石，而鄭麗文又代表國民黨出席該活動，引發各界質疑。

對此，鄭麗文昨出席活動時回應，自己出席相關追思活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平，「希望台灣人民不會再因為自己的政治理想付出生命代價」。

眼見輿論未歇，鄭麗文今天上午再度發文澄清，她是受政治受難人互助會的邀請，擬出席白色恐怖秋祭慰靈活動，原是為悼念白色恐怖的政治受難人及犧牲者家屬，並反思歷史、展望和平，外傳關注著重紀念情報工作者之訊息是嚴重的誤導，並非以吳石等人為主角，往年也不曾以他們為主要祭悼對象，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人。

鄭麗文表示，50年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在被認定的「政治犯」定義中。望各界聚焦史實，勿模糊焦點。



