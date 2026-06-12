出席經諮會 許勝雄：AI發展最重要是電力

▲▲此次會議共邀請逾20個商業團體，包含工業總會、商業總會、電電公會、中小企總、電腦公會等。諮詢會由龔明鑫（圖前中）擔任召集人，許勝雄（圖前左）以及台灣區電機電子工業同業公會理事長、鴻海集團董事長劉揚偉（圖前右）擔任共同召集人。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWNEWS今日新聞] 經濟部長龔明鑫今（12）日召開首場經濟及產業發展諮詢會，與企業界及工商團體一同商研經濟對策。擔任經諮會共同召集人、金仁寶集團總裁許勝雄會前受訪表示，會中預估討論政府如何支援企業提升競爭力、產業布局，更說政府保證2034年前用電無虞是企業期盼，因為發展AI最重要就是電力。



此次經諮會共邀請逾20個商業團體，包含工業總會、商業總會、電電公會、中小企總、電腦公會等，由龔明鑫擔任召集人，許勝雄以及台灣區電機電子工業同業公會理事長、鴻海集團董事長劉揚偉擔任共同召集人。



許勝雄會前受訪表示，經濟部主要了解各產業公會營運上如何增強競爭力、政府如何支援企業在多元區域性的全球化佈局，以及AI管理應用大幅提升之下，產業如何好好應用這些工具。



龔明鑫今年2月在年度記者會提到，因應全球AI浪潮及國際供應鏈重組趨勢，已向總統賴清德報告規劃「成立經諮會」，並將親自擔任召集人，建立與產業界的系統性意見交流平台。

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政府保證2034年不缺電 許勝雄：發展AI電力要無虞



針對AI用電是否有什麼建議？他說，企業界一直來提到水電問題，政府承諾2034年以前不會有缺電問題，「我們當然是期待這樣子，因為這個電力的需求是愈來愈大」，但也強調台灣如果真的要發展 AI資訊中心，很重要的就是電力無虞，投資者才能夠真正放心，也真正有環境韌性。



對於全球AI熱潮是否給台灣電子產業一個機會？許勝雄認為，AI 已不只是資料中心運作而已，最重要是終端落地應用，相信台灣企業界應該有很多軟體規劃跟應用，如何協助在設計、生產體系及經營管理體系等有效應用，將很好的競爭力提升。



有關於近期台股及全球景氣表現，他說，台灣股市還是要看整體大環境、全球股市連動，今年全球經濟成長率預估還可以達到3.3%，認為還是相對穩定，更點名台灣部分產業股價，受到投資者重視，但也有許多產業都沒有被關心，「台灣也不能只有在AI 或是在半導體裡面，我想產業的多元化才是一個很重要的根據。」





延續COMPUTEX熱度 陳俊聖：讓台灣成為代理式AI產業中心



台北市電腦公會理事長陳俊聖表示，上禮拜舉辦台北國際電腦展（COMPUTEX），今天希望跟政府討論如何延續熱度，將台灣在AI，尤其是「代理式AI」（Agentic AI）仍然維持世界產業中心。至於用電部分，他認為這是一個基礎，是每個產業必須討論，「這個問題，我們大概沒辦法迴避。」



劉揚偉會前表示，今天會中將會表達一些電電公會的一些想法。

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