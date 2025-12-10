出席綠營青年局首屆大會 賴清德盼打造新世代接班梯隊

民進黨今天(10日)舉行「民進黨青年局會員大會」，兼任黨主席的賴清德總統出席大會致詞時表示，民進黨成立青年局後，已完成赴日拜訪等許多任務，建立台日關係的橋梁。賴清德說，日本青年局成員常是日本內閣的部會首長，甚至首相人選，他期待民進黨青年局的會員，認真看待自己使命，未來民進黨的領袖、閣揆、甚至總統，一定是出自於青年局。

民進黨今年4月成立青年局，全面推動青年黨公職共同參與政黨外交，並由首任青年局局長、立委陳冠廷於今年10月底率團赴日訪問，與日本各政黨青年進行交流。民進黨青年局10日舉行首次會員大會，兼任黨主席的賴清德總統、秘書長徐國勇、青年局長陳冠廷及日本台灣交流協會代表片山和之同台分享年度成果。

片山和之致詞時表示，日本與中國的關係越來越緊張，但包含賴總統在內的台灣人，紛紛公開支持日本水產，讓日本人非常感動。他讚許目前台灣與日本的關係是有史以來最好的狀態，期望民進黨青年局未來能進一步與日本交流。

賴清德致詞則說，青年局成立短短時間，已經完成許多任務，包括接待日本貴賓、赴日拜訪政界，無論是接待或拜訪的對象，都是日本政界指標性人物。顯示民進黨與自民黨作為台日關係的橋梁已經建立，相信未來一定會越走越遠，關係越來越穩固，彼此的合作也會越來越加強。

賴清德並說，他非常贊同片山和之給青年局的勉勵，日本青年局的成員，特別是局長，常常是日本內閣的部會首長，甚至首相的人選。因此，他也期待民進黨青年局的會員，要認真看待自己的角色跟使命，定位清楚、交流的方向越來越明確，不僅要增進台日兩國的交流，未來也能成為民進黨的領袖、國家的領袖。賴清德說：『(原音)青年是國家的未來，青年也必然是政黨的未來。你想想看，民進黨未來的重要的幹部，不管是黨的幹部、行政院的部會首長、院長、副總統，甚至總統，一定是從青年局的人選裡面出來的，必然是這樣。』

賴清德也表示，12月10日是「世界人權日」，民進黨與日本加強合作交流，不只是未來承擔更高的政治工作，還要保護人權、落實人權，更要確保國家主權、維護民主，所以在「世界人權日」舉辦第一屆青年局會員大會，意義重大。因此，他期望青年局未來與日本進行交流時，能有更高的視野、更具體目標，彼此成長學習。(編輯 : 廖奕婷)