出席總統盃黑客松競賽頒獎 賴總統：成果將審慎融入政策

賴清德總統今天(14日)出席2025總統盃黑客松頒獎典禮，並在致詞時指出，參與團隊運用數位科技探索兼顧創新與永續的解方，在相關領域提案都充滿創意，為台灣數位、淨零雙軸轉型注入強大動能，總統並承諾，這些辛苦研究的成果，政府一定會審慎融入到國家政策當中。

2025總統盃黑客松14日舉行頒獎典禮，並由賴清德總統親自頒獎。賴總統致詞指出，看到來自四面八方、各領域團隊，秉持開放協作、跨域共創精神，運用數據、科技與創新思維來解決各項公共問題，令人欽佩。

廣告 廣告

賴總統表示，總統盃黑客松今年進入第八屆，累積41組國內、14組國際獲獎團隊，獲獎提案內容多元，涵蓋優化醫療照護、提升社會安全、環境保護及交通改善等議題，且許多優秀提案已轉化為具體政策，融入在日常生活，推動台灣不斷向前。

賴總統指出，面對氣候變遷與數位轉型雙重挑戰，今年競賽以「雙軸轉型、綠色成長」為主軸，邀請全國創新好手為台灣的永續未來提出解方，除了展現台灣推動數位轉型、淨零轉型的決心，也希望透過突破框架的創新行動，讓台灣更穩健地走在綠色成長道路上，並藉由數位科技與國際夥伴交流，攜手推動永續發展。

賴總統細數此次獲獎團隊及其提案內容，為團隊們喝彩，強調參與團隊們皆展現熱情與創意，運用數位科技探索兼顧創新與永續的解方，無論是數位治理、低碳城市、綠色產業等領域提案都充滿無限創意，為台灣的數位與淨零雙軸轉型，注入強大動能，充分發揮總統盃黑客松的價值。賴總統隨後也承諾，會將這些成果審慎融入政策之中。總統說：『(原音)希望大家把今天的成果作為明日的行動，也讓創新的力量能夠持續深化與拓展到社會每一個角落。我在今天可以跟團隊承諾，你們辛苦研究出來的計畫跟成果，政府一定會審慎融入國家的政策當中，謝謝你們。』

賴總統強調，希望以數位驅動轉型，以協作實現淨零願景，攜手打造智慧永續的美好未來。(編輯：宋皖媛)