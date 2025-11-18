出席美國商會會員大會 蔡英文：台灣扮演全球穩定要角

（中央社記者曾智怡台北18日電）前總統蔡英文今天出席台灣美國商會2025年度會員大會，在致詞中談及當前全球局勢的複雜變化時指出，兩岸安全議題全球關注，台灣在第一島鏈所扮演的關鍵位置，對民主國家及國際貿易穩定性具重要意義。

台灣美國商會透過新聞稿表示，蔡英文提到，美國近期在先進運算、雲端服務與綠色能源領域的多項重大投資持續增加，同時台灣對美投資額也屢創新高，形成雙向擴大交流的局面，顯示雙方互信深化，且在經濟發展重點上高度契合。她指出，台灣在高科技產業的領先地位與日益強化的韌性，是美國企業合作的重要基礎。

廣告 廣告

針對兩岸安全議題，蔡英文指出，影響已從區域延伸至全球關注，台灣在第一島鏈所扮演的關鍵位置，對民主國家以及國際貿易的穩定性具有重要意義。

美國在台協會（AIT）處長谷立言擔任主題演講嘉賓。他表示，美台經貿關係正持續深化，並處於政策動能強勁、擴大雙邊投資、以及在多個策略性領域深化合作的「黃金時期」。美台共享的民主價值與經濟理念，將持續作為雙邊夥伴關係的基礎，尤其是在美國即將於明年慶祝建國250週年，而台灣美國商會也即將迎來創立75 週年的重要里程碑之際。

台灣美國商會理事長Dan Silver指出，過去一年對商會與全球商業環境而言，都是「充滿重要進展的一年」。台灣作為「民主理念的全球守護者與倡議者」的關鍵地位，並再次重申商會將持續與美、台雙方的重要利害關係人保持積極對話，一如既往地倡議台灣在美國經濟中的重要性，協助確保台灣持續成為最適合經商的地方。

今年年度會員大會共吸引逾200名會員和來賓參與。台灣美國商會重申，將持續深化美台經貿關係，並與政府及產業夥伴緊密協作，推進共同重點議題，促成更穩定、具競爭力、並與國際接軌的投資與商業環境。（編輯：林淑媛）1141118