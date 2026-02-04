【出席臺北市進出口商業同業公會交流晚宴】卓揆：4大方向邁進 打造富強安全臺灣

記者吳典叡／臺北報導

行政院長卓榮泰昨日指出，去年我國經濟成長率達8.63%、國內生產毛額（GDP）達28兆元，展現實力；展望新的一年，政府施政將朝更開放、富強、安全、公平4大方向邁進，期待與全國人民、產業、國會及地方政府攜手合作，讓臺灣成為一個真正進步與文明的國家。

輝達落腳臺北 中央與地方合作案例

卓揆昨晚出席臺北市進出口商業同業公會2026交流晚宴時表示，政府自2024年起展開10年3000億元的「晶創臺灣方案」，讓高科技產業投入科技研發、人才培育及各項關鍵領域強化等；此外，經濟部也已核定輝達（NVIDIA）「人工智慧創新研發中心計畫」，自2022年起5年總經費約240多億元，其中也有中央補助部分經費，協助全球知名大廠來臺投資生產。

卓揆說，NVIDIA最終順利留在臺北，正是中央與地方政府相互合作的成功案例，政府要循著此類中央地方合作模式，讓全國各地達成總統賴清德「均衡臺灣」施政願景，讓「六大區域產業及生活圈」皆能以此模式取得更好的發展機會。

卓揆指出，去年我國經濟成長率達8.63%、國內生產毛額（GDP）達28兆元，公會在此中扮演舉足輕重的角色。此外，公會更連續70年進行勞軍活動、連續57年舉辦冬令捐助，以及52年來持續設立「傑出國貿人才獎學金」投入人才培育，感謝公會的付出。

持續加碼 推動中小微企業振興

談及臺美關稅議題，卓揆表示，政府對中小企業的關懷與協助從未停歇，去年政府投入103億元推動「中小微企業多元振興發展計畫」，今年會繼續加碼推動；同時，經濟部也啟動「產業競爭力輔導團」，透過主動關懷，逐一診斷產業問題，並提出解方，讓全國高科技產業與中小企業共同建構強大韌性的生產供應鏈，達成全國經濟平穩的目標。

