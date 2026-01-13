出席蔣經國紀念音樂會 蔣萬安引名言：今天不做明天就會後悔

紀念蔣經國逝世38週年，「第八屆走過璀璨懷念經國先生音樂會」今（13）日在大安森林公園舉行。台北市長蔣萬安也到場緬懷，他表示每年參與經國先生音樂會，心情都格外感觸深刻。經國先生留下的精神，就如同「璀璨」主題一般，展現對這片土地的愛與熱情。蔣萬安也引用經國先生名言:「今天不做明天就會後悔」，表示這不是掛在牆上的標語，而是每天跨進市府、走進基層的精神。他最後強調音樂不僅能跨越時空，也能凝聚眾人，共同感受那份延續至今的溫暖力量。

台北連續濕冷的天氣突然放晴，使得參加這場活動的觀眾爆棚，除了會場滿座外，連後方草地都坐滿觀眾。音樂會由復興崗文教基金會、國軍退除役官兵輔導委員會與中國青年救國團共同主辦，希冀藉由音樂與歌聲來表達對經國先生的懷念與追思，同時回顧經國先生一生對國家與社會的付出。

復興崗文教金會董事長李天鐸表示：音樂會主軸是用歌聲唤起百姓對經國先生那美好年代的回憶！是為感恩他照顧榮民、青年及對台灣的貢獻，所以音樂會的曲目也包含了國、台、客及原民歌曲，大家一同帶著沸腾的愛與感恩的心，唱出那份對經國先生無盡的追思與對國家的大愛。

復興崗文教基金會已連續第八年辦理此項活動，這八年來因為支持者眾多，且協辦、贊助及參演單位也持續增加，除了主辦單位外，台北市文化局及中華民國團結自強協會加入合辦行列。此外，博飛實業、永慶房屋、OK超商、松藝事業、欣高天然氣瓦斯公司…等企業贊助。在節目內容方面，黃埔鐵驥合唱團、救國團幼獅管樂團、團結自強協會合唱團、中一期同學會合唱團、女青木蘭合唱團等單位熱血演出。除了用歌聲表達對經國先生的思念與感恩外，昔日曾於七海官邸擔任經國先生護衛隊的「精忠御林軍」--金門精忠衛隊協會，將以虎虎生威的拳風，表演「小八極」及「連環拳」，來展露他們迄今不忘對經國先的思慕之情。多數團員已年屆八旬的政工幹校軍樂班依然用管弦樂吹奏出他們對經國先生的愛與敬仰。屬於原住民團體的原聲藝術團也首度參與演出，他們將用穹蒼最美的呼喚來獻出美麗歌喉。

