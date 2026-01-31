出席藍委服務處喬遷 黨內要角先後錯開避談新北市長人選

立委洪孟楷31日舉辦北海岸服務處喬遷活動，國民黨新北市黨部主委黃志雄(右二)先上台與黨籍議員攜手問候。（吳嘉億攝）

立委洪孟楷31日舉辦北海岸服務處喬遷活動，新北市長侯友宜(中)前往致意並稱讚洪在立法院的努力，未來勢必更上層樓。（吳嘉億攝）

立委洪孟楷31日舉辦北海岸服務處喬遷活動，新北市長侯友宜致詞完後離場前與剛到的立法院長韓國瑜碰上，兩人簡單寒暄握手致意。（吳嘉億攝）

立委洪孟楷今（31）日舉辦北海岸服務處喬遷活動，包含國民黨新北市黨部主委黃志雄、新北市長侯友宜及立法院長韓國瑜都親自出席致意，不過都巧妙先後錯開未同台，對於媒體記者圍堵詢問近日外界關心的藍營新北市長人選協調上，全都笑而避談，未有多聊。

今日活動前淡水下起綿綿陣雨，洪孟楷上台先向鄉親致意感謝，說到自己從109年當選時淡水人口17萬到現已衝破20萬人，淡水的發展是愈來愈好跟發展，未來還有淡海新市鎮二期、大型醫療院所、市場、圖書館跟文教設施與環境等建設，會與即將通車的淡江大橋一樣，串聯淡水、八里兩岸與北海岸，強調服務絕不打折。不過在洪孟楷致詞時，黃志雄則悄悄離席，正好與隨後趕到現場的侯友宜錯開。

廣告 廣告

其實稍早黃志雄在抵達會場時已被媒體記者圍堵採訪，黃志雄則是笑而不答，在上台與洪孟楷及眾藍營議員攜手問候後，便悄悄地先行離開，沒有跟侯友宜碰上面。

而在洪孟楷發言後，侯友宜隨即到場登台，致詞時也談到洪孟楷在立法院的努力，未來勢必更上層樓，也期待在北海岸、淡水及林口等地方的未來愈來愈好。侯要離場時，韓國瑜也正好抵達，兩人簡單寒暄握手後便交換位置，侯趕赴附近巡查市政行程，韓國瑜則是面對媒體詢問新北市選戰話題時，均微笑不予回應。

【看原文連結】