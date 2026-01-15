出席行動治理座談 侯友宜透露留很多錢讓下任市長發揮

2026年1月15日／新北市長侯友宜15日率市府團隊參加新莊區行動治理座談會，有意參選下屆新北市長的新北市副市長劉和然、民進黨提名參選新北市長的立委蘇巧慧也都列席。（吳嘉億攝）

2026年1月15日／新北市長侯友宜15日率市府團隊參加新莊區行動治理座談會，有意參選下屆新北市長的新北市副市長劉和然、民進黨提名參選新北市長的立委蘇巧慧也都列席。（吳嘉億攝）

新北市長侯友宜今（15）日上午率市府局處團隊前往新莊區公所，與在地84位里長召開行動治理座談會，其中有意參選下屆新北市長的新北副市長劉和然、民進黨提名參選新北市長的立委蘇巧慧也都列席，引發不少關注。侯友宜在致詞時最後還透露，新北在整治塭仔圳重劃區開發的平均地權基金還留下很多錢，會在新莊妥善使用，讓下一任市長好好發揮。

會中針對建國一路電纜地下化、國家電影及視聽文化中心二期土地使用、國中學區不符現況等重大鄰里訴求，並聽取里長們地方建設意見想法，希望以前瞻性及永續性思考為方向，協助解決地方大小事及實現地方願景。

侯友宜表示，自己接任市長以來今年是最後一年，以往行動治理大部分都是在四月份，今年剛好碰上選舉年，有很多工作要趕快做，所以便提在總預算通過後就開始辦行動治理，並在座談會前要求區長跟市府團隊趕快收集資料，開會前掌握，能做的就趕快做，便不用再討論，這幾年來都是一樣的態度。召開258場的行動治理座談會，大部分問題都能解決，解決率達到九成，所以肯定與重視這樣的座談會，因為局處首長的重視，能夠很快就得到圓滿的答案。

侯友宜還講到，新莊區共84位里長做4屆以上的有40位，有一半剛好都跟自己當副市長的任期相同，而做兩屆的也有10位，也跟自己擔任市長任期一樣，強調大家都是老朋友、老感情，更在意的是未來還有那些沒有做好，在這一年裡把它做到好，大家可以努力往前走，沒做好的改進，做好的就繼續努力。

