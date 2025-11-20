出席行政院會 劉和然要求財劃法公開透明 公平正義 權責清楚

新北市副市長劉和然今（20）日出席行政院會，針對行政院提出的「財政收支劃分法」修正草案提出具體意見，要求中央必須以「公開透明」為基礎，全面檢討分配機制，真正落實「公平正義」。（資料照）

新北市副市長劉和然今（20）日出席行政院會，針對行政院提出的「財政收支劃分法」修正草案提出具體意見，要求中央必須以「公開透明」為基礎，全面檢討分配機制，真正落實「公平正義」。劉和然表示，新北市是全國人口最多的城市，承擔最龐大的社福、教育、交通與城鄉建設成本，但每年分配到的人均統籌稅款卻名列全國最低，這絕對不合理。

劉和然在院會上指出，中央與地方六次協商，但各縣市始終看不到完整資料，直到今日院會前才首次收到試算表，對於全台22縣市來說都非常不尊重。他強調「重大政策不能在資訊不對等的情況下做決策。沒有公開，就沒有信任；沒有透明，就沒有公平」。

劉和然向中央提出三點強烈要求，包含第一點是必須公開透明，要一次做到底。所有指標、計算模式、試算結果應完整揭露，不能只給兩頁資料就要地方買單。資訊不公開，制度就缺乏正當性。

第二點公平正義，人口負擔必須被看見。新北承擔最多的民眾服務與治理成本，但分配卻是全國最低之一，這不只是對新北不公平，也是對人口大縣市長期的制度性忽視。

第三點是錢與權同步調整，中央與地方要一次講清楚。若權責未清，任何分配公式都只是治標不治本。中央該負擔的要負擔，地方該承擔的也不會逃避，但必須合理、平衡。

劉和然重申，這次改革是20多年來少見的大調整，既然中央願意啟動，就要做完整、做徹底。他強調自己並非只為新北發聲，而是為全台縣市提出共同心聲，表示「台灣就這麼大，手心手背都是肉。制度要公平、資料要透明，中央才有辦法讓地方政府心服口服」。

劉和然最後表示，新北市全力支持合理的制度改革，但絕不會接受在資訊不完整、程序不透明的情況下匆促定案。呼籲中央「公開透明，是改革的最低標準；公平正義，才是人民真正要的答案」。

