【出席行政院模範公務人員頒獎典禮】卓揆：循序漸進 面面俱到照顧公務員

記者郭曉蓓／臺北報導

「114年行政院模範公務人員」得獎名單出爐，包括國防部法律事務司簡任視察蔡文峰等36人獲獎。行政院長卓榮泰昨日出席頒獎典禮時表示，每位公務人員都是「模範」，獲獎人員更是模範中的「典範」，未來應投入更多福國利民工作；政府也將持續照顧所有公務員，以期提供國人最佳服務。

蔡文峰創國軍公職律師制度獲肯定

今年獲選的36位行政院模範公務人員，傑出表現遍及創新經濟、健康促進、世代照顧、永續發展、社會韌性、地方基礎建設等各個領域，尤其致力將AI科技導入公共服務，用創新科技為人民打造更便利、更舒適的生活。

其中，蔡文峰創建國軍公職律師制度，獲行政院模範公務人員肯定。蔡文峰自民國110年推動具律師資格的軍職人員兼任律師制度，報經行政院召開多次研商會議，113年12月行政院核定國防部設置軍文併用的公職律師，114年5月成立國軍公職律師辦公室，負責重大法務工作。由於國軍事務經緯萬端，常涉及國內外各類法律規定，有賴心思縝密的法律專業人員投入，迅速釐清法律爭議以處理急迫案件，也更彰顯蔡文峰的卓越貢獻。

卓揆提到，「國人由公務員服務，公務員由政府照顧」，政府必須將公務員照顧好，才能期待及要求公務員提供國人最佳服務。因此，多年來政府持續提升軍公教人員各項薪資與福利待遇，並在兼顧國家財政健全考量下，循序漸進且面面俱到地推動相關措施，而非跳躍式冒進，造成國家財政失衡及世代不正義。

卓揆進一步指出，行政院已增訂公務人員「身心調適假」，在生理或心理上有調適需求時即可使用，也要求主管對於同仁使用此假別應予以肯定與鼓勵，以提升工作效率並保障同仁健康。另在生育補助、健檢補助方面，也採取各項措施照顧軍公教同仁。

卓揆並勉勵所有公務同仁，除了「忠於國家、義於人民」，更要「感恩家人」，若沒有家人的支持，將無法全心全意投入工作。