出席觀星文化串聯產業升級活動 曾智勇肯定三地門鄉轉型成果

▲原住民族委員會曾智勇主委（左二）與伍麗華立委（左起）、盧縣一立委及曾有欽鄉長，共同出席三地門鄉產業成果展活動並合影。（圖：原民會提供）

原住民族委員會曾智勇Ljaucu·Zingrur主委日前出席在三地門鄉德萊公園辦理的「產業二‧○成果展暨淨零行動合作備忘錄簽署」活動，高度肯定三地門鄉以文化為核心、以產業為動能，成功展現原鄉產業二‧○與淨零轉型的具體成果。

原民會表示，本次活動結合德文部落「原民觀星產業推動計畫︱星語之旅」成果發表，透過成果展示、文化體驗與永續行動，完整呈現原住民族文化、產業升級與永續治理相互交織的發展樣貌，為原鄉邁向產業轉型與淨零目標立下重要里程碑。

曾主委表示，文化不是附加條件，而是原住民族產業發展最核心的競爭優勢，德文部落以世代相傳的星象知識與文化智慧為基礎，結合現代天文導覽、低光害環境營造與系統化文化詮釋，成功形塑具深度與高度辨識的觀星旅遊模式。此一發展不僅有效創造在地就業機會，也讓珍貴的文化知識在專業化與制度化過程中獲得保存與傳承，具體展現「以文化帶動產業、以產業支持文化」的正向循環。

原民會指出，本次活動由三地門鄉公所攜手文化觀光勞動合作社及相關民間組織，共同簽署淨零行動合作備忘錄，象徵原鄉正式啟動產業淨零轉型路徑。透過綠領人才培育、低碳活動設計、友善照明規劃及綠色市集實踐，將淨零理念具體落實於部落產業經營與日常生活之中，展現地方政府與部落組織在永續治理上的高度行動力與整合能力。

原民會強調，未來將持續透過政策、資源整合與制度支持，協助地方發展兼具文化主體性、產業可行性與環境責任感的多元模式，並鼓勵各部落深化跨域合作，逐步建構可複製、可擴散的原鄉永續發展典範。三地門鄉此次成果，正是中央與地方攜手推動原住民族經濟自主與文化永續的具體展現。