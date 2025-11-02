出席觀賞總統盃3x3籃球賽冠軍戰 賴清德：感謝4千多名參賽者共襄盛舉

賴清德總統今天(2日)傍晚出席「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽」閉幕式時表示，今年之所以舉辦總統盃，除了是為了呼應運動部今年正式掛牌，也是把總統府當作推動全民運動的示範場域，讓總統府這個政治的場域變成屬於全國人民的文化、運動場域，他感謝所有參與總統盃的球員及工作人員。

賴清德總統說：『(原音)這一次有1千多個隊伍、4千多個球員參與這場比賽，非常非常感謝你們，我們用掌聲給自己一個鼓勵好嗎？另外也感謝李洋部長率領的運動部，很辛苦也克服種種困難，成功舉辦了第一屆的總統盃3對3籃球比賽，我們也給李洋部長跟他的團隊一個熱烈掌聲，另外也感謝3x3籃球協會吳同喬理事長跟他的團隊，鄭志龍、錢薇娟，感謝你們！希望我們明年能夠大家再來...能夠辦得更盛大一點、更刺激一點，大家說好不好？好，謝謝大家！』