出席觀音區農民節大會 王明鉅：市府加強交通建設帶動地方發展





桃園市副市長王明鉅7日出席「觀音區各界慶祝115年度農民節大會」，對農民辛勤耕耘給予最高肯定，並頒發「傑出青年農民獎」及「傑出專業農民獎」，肯定在地農民的努力與貢獻。

王明鉅副市長表示，觀音區農產特色多，包括南瓜、香瓜、西瓜都是品質優異；市府也挹注觀音區農會近5000萬元設立草漯辦事處，透過全新據點，增加觀音區整體農業服務效能。在交通方面，國2甲延伸台61線已開闢，大園往來觀音交通更方便；此外，市府也正構思楊梅、新屋、觀音到大園再新闢快速道路，努力提升地方發展。



桃園市副市長王明鉅7日出席「觀音區各界慶祝115年度農民節大會」表揚傑出農民。

農業局長陳冠義指出，觀音區擁有排水良好的砂質壤土，適合種植瓜類作物，桃園全市西瓜種植面積約173公頃，觀音區就種植約111公頃，年產值逾3000萬元，透過每年舉辦西瓜節，行銷在地高品質西瓜；此外，觀音蓮花田園景觀，也打響「北觀音、南白河」的全國知名度。

陳冠義表示，觀音區農會也積極投入在地農產的創新推廣，去(114)年新開發「甘梅地瓜口味米花脆菓」、「高粱酒心巧克力」及「黃金57蕃薯湯圓」等多款特色產品，皆選用觀音在地優質農產為主要原料。透過創新產品展現了地方農業的多元風貌，進一步提升觀音農產的品牌價值與市場競爭力。

