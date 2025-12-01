出席許瑋甯婚禮「穿搭也出事」！柯震東28字爆氣反嗆：蠢貨

娛樂中心／綜合報導

邱澤、許瑋甯11月28日於台北文華東方酒店補辦婚宴，現場星光雲集，幾乎半個演藝圈都到場祝福。然而，身為受邀者之一的柯震東卻被網友找碴，先是有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的照片，表示「貴圈真亂」，如今又有人批評他「喜事還穿黑，蠢貨」，對此，柯震東罕見強硬反擊，吸引大票粉絲拍手叫好。

（左起）柯震東合照邱澤、許瑋甯。（圖／翻攝自柯震東IG）

柯震東當天以全黑造型亮相邱澤、許瑋甯婚禮，如今卻遭網友批評「喜事還穿黑，蠢貨」，沒想到柯震東直接反嗆：「你是有收到他們的婚禮邀請函然後看過他們的Dress code要求嗎？蠢貨。」28字霸氣回擊酸民。柯震東今（1）日凌晨曬出反嗆網友的截圖，笑稱「真療癒」，還逗趣表示「限時分享！晚點刪」。沒想到該篇貼文引起網友熱烈迴響，眾多人相繼留言力挺，「就愛你這麼real」、「凱凱回覆的100分」、「拜託不要刪」。

柯震東反擊酸民。（圖／翻攝自柯震東Threads）

此前柯震東在社群曬出自己和新人邱澤、許瑋甯的個別合照，不料柯震東與許瑋甯的搭肩照卻意外成為焦點，有人直指柯震東將手搭在已婚人士的肩上是界線感薄弱，砲轟「貴圈真亂」，而此文也釣出柯震東本人回應：「不是，你這篇留言也太多了吧。」柯震東原本只是單純出席好友婚禮，沒想到卻意外成為討論焦點，也難怪有粉絲打趣表示：「你好像比新人還紅。」

