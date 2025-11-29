出席論壇關切就學就業議題 賴清德：政府做後盾助青年追逐夢想

總統賴清德表示，政府將持續透過教育、就業、住宅與社福政策支持青年，盼協助每個人追逐夢想並讓台灣更好。（圖／方萬民攝）

總統賴清德今（29）日下午出席「2025《今周刊》總統與青年論壇『青春進行式，台灣未來式』」。他表示，政府在教育、文化、交通、住宅及社會福利等領域持續推動各項支持青年政策，希望協助每位年輕人追逐夢想，同時促進國家長期進步，讓未來的台灣比現在更美好。

賴清德指出，國家非常重視青年發展，從教育、文化、交通到醫療與住宅政策均有完善規劃。在教育面向，目前高中職全面免學費，私立大專學生每年可獲3.5萬元學雜費補助，經濟弱勢學生另有1.5萬至2萬元補助，確保家庭困難的孩子也能順利就學。

他也提及，政府在學生生活支出方面同步提供支持，包括住宿者每學期5,000元宿舍補助、在外租屋者可申請租金補貼，已有超過70萬名學生及青年受惠；選擇住在家裡的學生則能使用 TPASS 降低交通成本。

在就業、創業與居住需求方面，政府推動建教合作、強化學用接軌，並提供創業基地、創投資源與淨零及數位新創專案補助，打造完整的青年創新創業生態系。高教深耕計畫亦投入900億元提升大學教學品質。薪資方面，自蔡英文任內起基本工資已連續10年調漲，軍公教與軍人也持續加薪。此外，政府提供青年購屋貸款利息補貼、興建社會住宅，並推動「0到6歲國家一起養」與長照3.0，以降低青年在育兒與家庭照護上的壓力。

賴清德強調，台灣雖不是完美國家，但在國際社會仍備受肯定。他最後與現場學生共同許下期許，希望大家攜手努力，讓未來的台灣比今天更好。

