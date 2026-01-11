出席諾貝爾大健康論壇開幕 賴清德：醫療結合科技成為下一座護國群山
記者盧素梅／台北報導
賴清德總統今（11）日上午出席「2026 諾貝爾大健康論壇」開幕典禮，肯定該論壇議題多元、跨境結合，是台灣大健康產業推動的重要平台。他並表示，政府推動5年489億元健康台灣深耕計畫及 AI 新十大建設，盼醫療與科技結合，強強聯手成為下一座護國群山，讓台灣邁向更具競爭力的未來。
賴清德致詞時表示，今天非常高興受邀出席諾貝爾大健康論壇，該論壇自 2017 年創辦，宗旨非常明確，就是要落實國家的健康政策，並深入醫療服務的第一現場。主辦單位多年來用心規劃、全心全力投入，因此規模一年比一年盛大，現在已經是臺灣大健康產業推動的重要平台，要代表國家感謝大家的努力。
賴清德指出，本論壇的成功有三個因素。第一，是跨境結合，由在台灣已經有成就的諾貝爾醫療體系結合在國際上佔有一席之地的科技大廠鴻海公司共同舉辦。第二，是議題多元；今天論壇議題包括「眼視光暨智慧醫療」與「美容暨抗衰老醫療」，可以看到主辦單位突破的勇氣，及醫界持續推動健康治理創新。第三，是成功落地的智慧醫療方案。例如眼視光暨智慧醫療，結合諾貝爾醫療集團在醫療服務方面的經驗、鴻海集團的 AI 科技及高醫的醫療研究，發展出 AI 眼科輔助診斷儀器及AR 智慧眼鏡，這些都是共同合作的成果。並祝福今年的論壇圓滿成功、成果豐碩，讓智慧醫療產業能夠更上一層樓，不僅造福台灣民眾，也能夠嘉惠全球民眾。
談及政府在智慧醫療方面所做的努力，賴清德指出，在上任後即在總統府成立健康台灣推動委員會，希望集合醫界、科技界、社會各界的力量，讓國人健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。目標是減少國人平均餘命不斷延長下的不健康年數，讓國人活多久就健康多久。政府也推動5年489億元的健康台灣深耕計畫，分為四個面向，包括第一，人才培育；第二，改善醫療環境，讓醫界有更寬廣的服務空間，提高醫療服務品質造福人民；第三，智慧醫療、第四，社會責任及醫療永續。健康台灣深耕計畫去年已開始實施，通過智慧醫療領域案件共197 件、金額約 29.4 億元，改善臨床流程，增進臨床服務效能，提高服務品質以造福民眾。
賴清德接著說，在科技及AI方面，政府推出AI 新十大建設。根據Numbeo 的調查顯示，台灣已經連續8年在全球醫療照護指數評比都位居世界第一，這是醫界持續不斷努力的成果；科技業也是如此，台灣的半導體、資通訊或是電子零組件在國際上也佔有一席之地。台灣何其有幸，有醫界的努力，又有產業界、科技界的努力。政府希望在科技基礎上推出 AI 新十大建設，厚植國力的同時，也迎接全球智慧化新時代的來臨，並奠定台灣在國際上居於領先的競爭優勢。
賴清德提到，政府有四個基本工作要做，第一，要栽培人才，希望在 2040 年之前能夠培養出 50 萬個 AI 人才，國家算力中心亦已於新市科學園區正式開始運作，未來國家AI資料中心也將於臺南沙崙啟用，促進全台均衡發展。第二，也聚焦矽光子、量子運算以及機器人等三項重要關鍵技術發展，最終目標首先要建立AI人工智慧生態系，培育可創造兆元產值的軟體產業及創新創業平台；第三，協助台灣一百萬家中小微型企業導入人工智慧，全面提升競爭力；第四，打造智慧生活圈，未來在食衣住行育樂、醫療、國防等各面向皆能廣泛應用人工智慧，這正是AI新十大建設的核心目標。
賴清德指出，未來也將持續推動智慧醫療與科技產業的發展，AI新十大建設不僅將協助奠定基礎建設，也將進一步深化關鍵技術研發。政府將與各界攜手合作，鼓勵更多年輕人投入創新創業，共同打造具備智慧生活圈的台灣。在推動智慧醫療產業方面，政府亦進行多項法規修訂及制定新法案，包括2021年大幅修正《生技醫藥產業發展條例》，內容涵蓋留才攬才、投資抵減、研發及設備抵減等4大面向，擴大適用範圍，推動生技醫藥產業及智慧醫療發展。此外，2024年亦通過《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》，促進再生醫療、精準醫療及智慧醫療蓬勃發展。
賴清德表示，無論是半導體、資通訊或ICT產業，所謂的護國群山並非單一企業，而是整個產業生態鏈。展望未來，醫療與科技的結合具備成為下一座護國群山的條件，透過強強聯手，政府將與各界並肩努力，共同推動台灣邁向更具競爭力的未來。
更多三立新聞網報導
節目突喊卡！陳水扁PO親筆春聯照喊：為療癒受傷的心重燃對書法熱情
館長怒喊「絕不認輸」！網友嗆：好好坐牢去吧 肉呆館長
《冠軍之路》票房狂飆！連總統也狂讚 感動喊：劇本只有上帝寫得出來
嗆陳昭姿、陳菁徽滾！不爽白扯賴清德 黃智賢：干我什麼事我就是反代孕
其他人也在看
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 100
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 18
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。民視 ・ 1 小時前 ・ 5
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 697
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 215
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 4
金唱片最犯規畫面曝光！蔡依林同框CORTIS 甜靠安乾鎬、趙雨凡全網暴動
昨（10日）晚的台北大巨蛋，出現了一幕讓現場觀眾瞬間屏息、隨即爆出尖叫的畫面——天后「Jolin」蔡依林站上金唱片頒獎舞台，親手將象徵起點的新人獎，交到近日話題度持續攀升的新生代男團CORTIS手中。舞台上的世代交會才剛落幕，CORTIS隨後在社群平台曬出後台合照，蔡依林與成員趙雨凡、安乾鎬同框的畫面曝光，讓這場頒獎夜的話題持續延燒。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 45
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 1 天前 ・ 25
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂
資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車自由時報 ・ 5 小時前 ・ 13
柯文哲、蔡正元翹二郎腿秀電子腳鐐 吳靜怡諷：藍白最佳貪污形象照
即時中心／潘柏廷報導民眾黨前主席柯文哲，涉入京華城及政治獻金案，一審結果將在今年（2026）3月26日下午2時30分宣判，而他昨（10）日邀請國民黨前立委蔡正元，參加「土城十講」第九講錄影，由於蔡正元陷入三中案與柯文哲一樣都配戴電子腳鐐監控，蔡正元就在臉書貼出兩人翹著二郎腿、秀出電子腳鐐的合照。對此，政治評論員吳靜怡今（11）日在臉書大酸這是藍白最佳挺貪污形象照。民視 ・ 3 小時前 ・ 133
NBA/賽後40分鐘找東契奇尋仇？施洛德遭禁賽3場
NBA官方今（11日）宣布國王控衛施洛德（Dennis Schroder）因在賽後試圖攻擊湖人球員，被處以禁賽3場的懲罰，據NBA薪資專家馬克斯（Bobby Marks）估算，施洛德停薪禁賽3場將損失約29萬美元（約92萬元台幣）。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4
台積電漲只有少數人狂歡？施俊吉揭市場實況：別怪為何只有某幾股在漲
台股加權指數近日在台積電帶頭上攻下，一舉衝破3萬點大關。對此，前行政院副院長施俊吉在風傳媒節目《下班國際線》中接受主持人路怡珍訪問時表示，台積電現在的股東不斷增加，根據最新資料，在全台約1300萬個開戶人口中，台積電目前約有187萬名股東，其中有約140萬戶是零股投資人，另外有37萬戶持股不超過5張，也就是說，零股與5張以下的股民合計高達177萬人，然而，真......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 18
快訊／午後變天！8縣市低溫特報「跌破10度」
今日下午又有一波冷氣團南下，各地氣溫驟降，中央氣象署於10時40分發布低溫特報，提醒今晚至明上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
曹西平靈堂被傳「開放首日冷清」 乾兒子忍痛發文：非常感謝各位
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，不過卻傳出靈堂開放首日現場僅有少數人前去哀悼。對此，Jeremy稍早也再度悲痛發文，「非常感謝各位幫忙」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 13
嗆聲「斬首賴清德」慘了！館長臉書13字回應
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢，去年（2025年）10月，因在YouTube直播中多次公開發表「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並說出「兩岸一家親、我們都是中國人」等涉及「武統」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 476
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64