【出席諾貝爾大健康論壇】賴總統：醫療結合科技 成為下一座護國群山

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德昨日出席諾貝爾大健康論壇時表示，政府推動5年489億元的健康臺灣深耕計畫及AI新十大建設，盼醫療與科技結合，強強聯手成為下一座護國群山，讓臺灣邁向更具競爭力的未來。

賴總統昨日上午在臺北國際會議中心出席「2026諾貝爾大健康論壇」開幕典禮。賴總統致詞表示，政府推動5年489億元的健康臺灣深耕計畫，該計畫去年已實施，透過智慧醫療領域案件共197件、金額約29.4億元，提高服務品質。

賴總統說，在科技及AI方面，政府推出AI新十大建設。政府有四個基本工作要做，第一，栽培人才，希望在2040年之前能夠培養出50萬個AI人才，國網雲端算力中心已於南科正式運作，未來國家AI資料中心將於臺南沙崙啟用，促進全臺均衡發展。第二，聚焦矽光子、量子運算及機器人等重要關鍵技術發展，最終目標要建立AI人工智慧生態系，培育可創造兆元產值的軟體產業及創新創業平臺；第三，協助一百萬家中小微型企業導入人工智慧，提升競爭力；第四，打造智慧生活圈，未來在醫療、國防等各面向皆能廣泛應用人工智慧。

賴總統指出，在推動智慧醫療產業方面，政府進行多項法規修訂及制定新法案，包括2021年大幅修正《生技醫藥產業發展條例》，推動生技醫藥產業及智慧醫療發展。此外，2024年也通過《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》，促進再生醫療等蓬勃發展。

賴總統表示，展望未來，醫療與科技的結合具備成為下一座護國群山的條件，透過強強聯手，政府將與各界並肩努力，共同推動臺灣邁向更具競爭力的未來。

賴總統期盼醫療與科技結合，強強聯手成為下一座護國群山。（總統府提供）