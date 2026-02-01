出席謝系志工交流會! 阮昭雄.趙怡翔現身挺劉品妡
政治中心／屈道昀、李志銳台北報導
台北市大安、文山區議員競爭激烈，光是民進黨內就出現六搶四局面，作為新人參選的劉品妡，出席謝長廷志工交流聚會，現任行政院副秘書長阮昭雄和前老闆國安會副祕趙怡翔都出席，力挺劉品妡。其他新人對手備感壓力，陳聖文就搬出自己的前老闆王世堅，強調會傳承他的正義精神！
台北市議員擬參選人（民）劉品妡：「邱老師是1996年投入參與志工行列，那我自己就是1996年出生，剛好是30周年。」
出席謝長廷志工伙伴交流聚會，台北市議員擬參選人劉品妡，努力拚黨內初選提名，不僅合體行政院副秘書長阮昭雄、前老闆國安會副秘書長趙怡翔全都現身。
出席謝系志工交流會，阮昭雄、趙怡翔現身挺劉品妡。（圖／民視新聞）
台北市議員擬參選人（民）劉品妡vs.記者：「（很多謝系志工都來這裡），（今天也來為您來做祝福），（那你覺得自己壓力怎麼樣），我們就像是家人一般，所以說壓力其實還好，最重要的是希望不負他們的期望，順利通過初選，大選也順利當選為大家服務。」
行政院副秘書長阮昭雄：「我們希望未來服務精神的傳承，在劉品妡身上繼續被看見，我們幫她加油。」
找來黨內謝系老將力挺，畢竟光是在大安文山選區，綠營初選大爆炸，除了現任議員簡舒培、王閔生要拚連任，新人除了劉品妡外、捲土重來的陳聖文、由藍轉綠的高揚凱以及財經專家徐嶔煌，成為六搶四局面。
出席謝系志工交流會，阮昭雄、趙怡翔現身挺劉品妡。（圖／民視新聞）
台北市議員擬參選人（民）陳聖文：「我認為只能把服務落實到地方，獲得大家的認可，當然現在也是備感壓力，之前也在王世堅委員的服務處，擔任他的辦公室主任，我會努力傳承他的正義精神。」
台北市議員（民）王閔生：「我們現任議員也要，更為謹慎小心的來應對，我們也要勤走基層，用過去成績爭取選民的支持。」
面對新人來勢洶洶，現任議員謹慎應對，最快三月初就會揭曉議員選戰名單，在這之前黨內小雞各自努力，拚黨內初選提名。
更多民視新聞報導
「衝康」姊姊？謝典林開箱豪宅 網揭：彰化公共設施都在那
蔡英文再訪樟之細路 一句「山會告訴我們答案」引發政壇想像
中職會長不能選總召？黃國昌批蔡其昌都在忙業外事務 賴瑞隆反嗆「抹黑」
其他人也在看
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 169則留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 26則留言
澳網》Carlos Alcaraz戰勝Novak Djokovic 生涯首度稱霸墨爾本！最年輕生涯全滿貫達成
2026年澳洲網球公開賽男子單打決賽，現任球王Carlos Alcaraz對決Novak Djokovic，雙方大戰了3小時2分鐘，Alcaraz以2比6、6比2、6比3、7比5拿下澳網冠軍！Yahoo運動 ・ 41 分鐘前 ・ 發表留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 30則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 29則留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33則留言
13歲妹確診胃癌晚期！醫嘆「腹腔全是腫瘤」 元凶竟是爸爸害的
綜合陸媒報導，患者是一名年僅13歲的女孩，入院時已被確診為胃癌晚期。令人痛心的是，女孩本人並無吸菸史，其致病的重要誘因，被醫生判斷與長期暴露在二手菸環境中密切相關。女孩的父親常年吸菸，在家中從未回避孩子，使其從小生活在充滿煙霧的環境裡，長期吸入大量二手菸。...CTWANT ・ 21 小時前 ・ 29則留言
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4則留言
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 60則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 54則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 116則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16則留言
昇達科太貴買不起？專家曝光8檔「低軌衛星藏寶圖」價更甜
台股持續挑戰歷史高點，大數據顯示新春開紅盤後上漲機率高達78%，可見仍有大咖資金在布局。值得注意的是，隨著亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔具備位階優勢的標的值得關注。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
媽爆未受邀婚禮！孫協志露面吐真相 鬆口「不凍卵不急生子」內幕
47歲孫協志與小11歲夏宇童交往多年，2025年3月3日登記結婚，並將在2月14日情人節於台北市飯店舉辦世紀婚宴，近日釋出多張婚紗預告好事將近。日前孫媽媽在演藝工會尾牙透露並未受邀參加婚禮，孫協志也做出回應。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 6則留言
全年EPS上看39元！「這記憶體」亮燈創高直逼350元目標價 市值衝破兆元大關
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於記憶體缺貨潮保持強勢，相關族群營運前景樂觀，吸引大量資金挹注，股價因而水漲船高，記憶體一哥南亞科（2408）上周...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 6則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
在野解套400億黨產、救回中天？黃揚明曝真相「預言最終結局」：實在有夠悲哀
立法院在藍白挾人數之勢三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」、衛廣法「中天條款」等，掀起各界高度關注；有關民進黨立委指責藍白解套400億、讓中天得以回到52台的說法，資深媒體人黃揚明在揭露真相的同時坦言，行政院可能會以覆議、釋憲、不執行的方式反制。更多風傳媒新聞：賴清德恐遭這2人逼宮？黃暐瀚示警「最大危機」：像2018年蔡英文輸掉高雄黃......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 122則留言
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 102則留言