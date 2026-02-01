出席謝系志工交流會！ 阮昭雄﹑趙怡翔現身挺劉品妡

政治中心／屈道昀、李志銳台北報導

台北市大安、文山區議員競爭激烈，光是民進黨內就出現六搶四局面，作為新人參選的劉品妡，出席謝長廷志工交流聚會，現任行政院副秘書長阮昭雄和前老闆國安會副祕趙怡翔都出席，力挺劉品妡。其他新人對手備感壓力，陳聖文就搬出自己的前老闆王世堅，強調會傳承他的正義精神！

台北市議員擬參選人（民）劉品妡：「邱老師是1996年投入參與志工行列，那我自己就是1996年出生，剛好是30周年。」

出席謝長廷志工伙伴交流聚會，台北市議員擬參選人劉品妡，努力拚黨內初選提名，不僅合體行政院副秘書長阮昭雄、前老闆國安會副秘書長趙怡翔全都現身。





台北市議員擬參選人（民）劉品妡vs.記者：「（很多謝系志工都來這裡），（今天也來為您來做祝福），（那你覺得自己壓力怎麼樣），我們就像是家人一般，所以說壓力其實還好，最重要的是希望不負他們的期望，順利通過初選，大選也順利當選為大家服務。」

行政院副秘書長阮昭雄：「我們希望未來服務精神的傳承，在劉品妡身上繼續被看見，我們幫她加油。」

找來黨內謝系老將力挺，畢竟光是在大安文山選區，綠營初選大爆炸，除了現任議員簡舒培、王閔生要拚連任，新人除了劉品妡外、捲土重來的陳聖文、由藍轉綠的高揚凱以及財經專家徐嶔煌，成為六搶四局面。





台北市議員擬參選人（民）陳聖文：「我認為只能把服務落實到地方，獲得大家的認可，當然現在也是備感壓力，之前也在王世堅委員的服務處，擔任他的辦公室主任，我會努力傳承他的正義精神。」

台北市議員（民）王閔生：「我們現任議員也要，更為謹慎小心的來應對，我們也要勤走基層，用過去成績爭取選民的支持。」

面對新人來勢洶洶，現任議員謹慎應對，最快三月初就會揭曉議員選戰名單，在這之前黨內小雞各自努力，拚黨內初選提名。

