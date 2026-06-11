出席警察節慶祝大會 賴總統：全力打擊毒品犯罪

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）總統賴清德今天出席警察節慶祝大會，頒發全國模範警察獎給產後離世的北市女警陳芊雯，由女警家人代領。針對毒駕，總統表示，一定要以零容忍態度嚴格執法，全力打擊毒品犯罪。

6月15日警察節將至，警政署提前於今天下午在台北車站舉行「115年警察節慶祝大會」，賴總統、行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、警政署長張榮興到場共襄盛舉，現場頒發29名全國模範警察及15名資深績優警察人員獎章。

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賴總統致詞表示，每個警察都是人民的守護者，代表政府和全體國人，向所有警察表達最由衷的敬意，也感謝警眷的支持，讓警察無後顧之憂、站在第一線守護社會。

總統說，近10年來台灣暴力刑案發生率持續下降，但為因應犯罪型態快速演變，須持續給予警察更多支持，包括加速提升科技執法量能、精進建置防暴效能等；個人裝備方面，也將規劃採購戰術防彈衣與戰術槍套組，全面提升員警的安全設備、確保執勤安全。

總統表示，為合理反映警察工作強度、風險及專業，今年3月起也調高刑事加給、勤務繁重加給，除調高直轄市勤務繁重加給，屬於非直轄市的13個本島縣市警察也納入適用範圍，以提高警察士氣。

總統說，面對最近多起毒駕事故，卓榮泰上週已從源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕三個面向提出14項作為，全面加大防制力道，包括將依托咪酯改列為第一級毒品，凡是製造、運輸、販賣，最高可處死刑。

總統表示，政府也將推動修法，對於持有電子煙納入行政罰，並增訂沒入規定；對於毒駕，除吊銷駕照，也一律沒入車輛，並加重行政處分及全面提高法定刑度。

總統說，一定要以毒駕零容忍的態度嚴格執法，持續溯源斷根，全力打擊毒品犯罪，讓國人遠離毒品，守護個人安全回家的路。

卓榮泰則表示，近來國人對於司法與犯罪防制給予高度肯定和讚同，感謝每個警察的努力。但最近讓他痛心和不捨的是，政府全力打擊毒品，仍持續傳出毒駕事件，包括彰化的陳姓所長遭毒駕犯撞擊導致雙腳骨折，司法的屏障應作為所有警察身後最堅強的一道防線。

他提到，行政院會今天通過相關修法，未來毒駕致死、致傷或再犯，都要處以更重刑責，以保障國人安全；並納入加強對持有電子煙的罰則。要一系列從各面向掃黑，讓人民感受到政府維護治安的決心。

產後離世的台北市警察局中正第一分局女警陳芊雯獲選為全國模範警察，由其家屬到場代為領獎，總統也給予撫慰和關懷。

警政署透過新聞稿表示，今年活動不同以往，改以「表揚典禮」和「民眾互動」雙軌並行，走出傳統場域和台鐵公司合作，現場也擺設「小小警察體驗營」、「警大招生展」及「刑事成果展示」等攤位，讓民眾近距離了解警察的專業和辛勞。

總統聆聽相關簡報，並和警政署保安警察第三總隊警犬分隊互動，了解「無聲英雄」如何協助特種勤務場檢及刑案現場搜索，新式警犬背心也首度對外亮相，新增反光條和印製犬名等，以提升警犬夜間執勤的安全性。（編輯：蕭博文）1150611