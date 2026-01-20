出席趙少康新書發表 柯建銘主動提續杯「大和解咖啡」

前中廣董事長趙少康在立法院舉辦新書發表會，左起：民進黨團總召柯建銘、副院長江啟臣、院長韓國瑜、前考試院長關中、趙少康、國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨主席黃國昌。(記者陳逸寬攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕中廣前董事長趙少康今(20)日於立法院舉辦自傳回憶錄「趙少康的時代現場 七十少年｣新書發表會，立法院民進黨團總召柯建銘致詞時表示，前幾天趙少康傳簡訊邀請出席，他只回答OK，但他知道今天來一定是「萬藍叢中一點綠」，「此時此刻我只想問一句話『什麼時候大和解咖啡續杯』比較重要」，語畢獲得滿堂喝采。趙少康表示，如果有機會他也很願意，朝野一起喝大和解咖啡，對台灣、對中華民國是好事，政治不需要一直對抗。

包括立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌等人均出席趙少康新書發表會，眾人也一同手牽手合影留念，營造大和解氛圍。

柯建銘表示，他和韓國瑜、趙少康是1993年的同事，那時候他與韓還是菜鳥，趙已經是第3屆立委的政治前輩，趙少康是台灣有史以來壽命最長的政治金童，看盡春花秋月，可以說台灣很多歷史都在他眼中走過，「此時此刻我只想問一句話，什麼時候大和解咖啡續杯比較重要」，是非成敗轉頭空，古今多少事，盡付笑談中，我們這個年紀，身體健康才是最重要的。

鄭麗文也說，拿到這本書第一個反映是好小一本，果然很多精彩的故事都沒有在裡頭，這本書太薄了，人生70才開始，趙少康還要趕快準備下一本書，寫出更多精彩的故事。

