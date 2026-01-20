出席趙少康新書發表 柯建銘遞橄欖枝：大和解咖啡何時續杯？

中廣前董事長趙少康今（20）天發表新書，現場藍綠白政壇大咖齊聚，包括國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌以及立法院院長韓國瑜，就連民進黨團總召柯建銘也現身。柯建銘簡短致詞，幽默地說自己是「萬藍叢中一點綠」，還遞出橄欖枝問「大和解咖啡何時續杯」。不過，主角趙少康因去年大罷免2度違法亮票，台北地院今日上午一審宣判，處拘役55天、得易科罰金5萬5000元，趙少康回應，下一步該怎麼做還要跟律師討論，不是沒有考慮過選擇坐牢。

柯建銘遞橄欖枝提續杯「大和解咖啡」 黃、傅、韓全答應

趙少康新書發表會現場藍綠白大咖雲集，身為唯一出席的民進黨籍立委，先前表態想退休的總召柯建銘，今天致詞時也拋出和解橄欖枝，先是幽默表示，知道自己今天來絕對是「萬藍叢中一點綠」，還喊話趙少康「大和解咖啡什麼時候續杯比較重要」。

此話一出，現場所有人立刻鼓掌，韓國瑜也馬上接話，笑稱「總召今天咬字特別清楚，他是用感情表述」，傅崐萁隨後表示，朝野本來就應該和解，期盼大家一起同心協力；黃國昌則提到，30年前施明德與趙少康的大和解咖啡，不僅為當時混濁的台灣政壇開出新的道路，也為30年後的今天帶來很多啟示。

大罷免亮票一審判拘役55天 趙：不是沒考慮選擇坐牢

各方樂見和解咖啡能夠約成，不過趙少康亮票案判決今天出爐，北院判處拘役55天、得易科罰金5萬5000元，趙少康今日回應認錯，承認把票亮出來就是不對，不過至於下一步該怎麼做，還要跟律師討論，但他也坦言，自己不是沒有考慮選擇坐牢55天。

而面對柯建銘的咖啡邀約，趙少康也說願意從中協調促成，「如果他們都願意的話，我也很願意扮演媒婆的角色，大家都互讓一步」。大和解咖啡能否成功續杯，化解彼此對立，就得看朝野各自誠意。

