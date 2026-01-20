出席趙少康新書發表「萬藍叢中一點綠」 柯建銘：何時大和解咖啡續杯？

中廣前董事長趙少康（右3）今天舉行新書發表會，藍綠白大咖齊聚。 圖：周煊惠 / 攝

中廣前董事長趙少康今（20日）舉辦新書發表會，藍綠白大咖都到場祝賀，且立法院長韓國瑜、民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌等人致詞時，都提及1995年趙少康與時任民進黨主席施明德推動「大和解咖啡」，柯建銘笑稱自己是「萬藍叢中一點綠」，還特別問道，「什麼時候大和解咖啡續杯？」

趙少康上午於立法院舉行《七十少年：趙少康的時代現場》新書發表會，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣、國民黨主席鄭麗文、柯建銘、傅崐萁、黃國昌、考試院前院長關中、前台北市長郝龍斌，還有多位藍委、白委與國民黨台北市議員與會。

黃國昌指出，他算是政壇後輩，讀了這本書後感觸非常深，30年前 趙少康跟施明德有氣度、胸襟為了這國家坐下來，跨越彼此政治上的歧見，想幫當時混濁的台灣政壇打出新的道路，他雖沒身歷其境，但他百分之一百可體會、了解趙少康及施明德所扛著的壓力，為的不是個人、也不是一黨一派之私，希望幫國家開創一條新的道路。

黃國昌表示，30年前的大和解咖啡，在30年後的台灣看來，可帶來很多啟示與省思，這本書特別提到總統賴清德也曾約韓國瑜到總統府試圖要喝大和解咖啡，但有沒有那個心做成那樣的事，看看最後的結果，大家都了然於胸。

黃國昌稱，趙少康年輕從政打出的口號撼動人心，「小市民的代言人」，他也一直把這句話放心裡，也希望有機會向趙少康學習，一起努力成為在台灣最好的選擇。

柯建銘致詞提到，趙少康前幾天傳簡訊問他要不要來新書發表會，他只回「ok」，但他知道自己今天來是「萬藍叢中一點綠」，他和韓國瑜、趙少康都是1993年的同事，他們還是菜鳥，但當時的趙少康已是三屆立委、政治前輩。

柯建銘說，趙少康一生精彩，是台灣有史以來壽命最長的政治金童，看盡春花秋月，可以說台灣所有過往歷史都從他眼中走過，此時此刻，他只想問一句話，「什麼時候大和解咖啡續杯？這比較重要」，是否成敗轉成空，古今多少事，都付笑談中，「我們這年紀，身體健康才是最重要的」，祝大家平安喜樂。

傅崐萁則指出，趙少康非常熱情、關懷台灣社會，向來行俠仗義且堅守城堡、打死不退，相信趙少康在古代絕對是俠客，不願入朝做官，但身在這時代，趙帶給國民黨、在野黨，甚至給民進黨好多好多的人生上的支持跟經驗，尤其剛提到「大和解咖啡」，當時陳文茜、施明德推動大和解時，也看到趙少康的身影，大家一起投入，朝野本來就該和解，大家一起同心協力，守護國家才對。

