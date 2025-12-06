出席輔大校慶感謝教會奉獻 賴清德：只要愛台灣就是台灣人

2025年12月6日新北市／賴清德總統出席輔仁大學創校百年感恩慶祝大會，致詞以近日教宗出訪土耳其跟黎巴嫩為例，希望全球領袖能聽到，要照顧人民，不是擴大領土。（吳嘉億攝）

天主教輔仁大學今（6）日舉辦創校百年感恩慶祝大會，賴清德總統出席致詞感謝天主教會及學校在台灣的偏鄉、病房以及教育上奉獻，展現出對這塊土地的愛，詮釋了只要愛台灣就是台灣人，都是國家的主人，並以教宗出訪土耳其跟黎巴嫩為例，希望全球領袖能聽到，要放在照顧人民，不是擴大領土。

賴總統致詞推崇天主教樞機主教于斌以深厚的信仰、堅定的遠見，成功推動1961年輔大在臺復校，同時也向天主教會獻上最深的敬意與感謝，因為長期以來不論是在偏鄉、在病房、在最需要的角落，都可以看到神職人員以行動實踐福音，像是創立輔大織品服裝學系、被譽為「織品之母」的羅麥瑞修女，藉著培育無數產業人才，展現出對這塊土地的愛。也感謝教廷駐臺代辦與主教團主席親臨現場，象徵著臺灣與教廷之間，長久且深厚的友誼。

廣告 廣告

總統最後提到，天主教會在台的身影詮釋了不管來自哪裡何種身分，只要愛台灣就是台灣人，都是國家的主人。特別提到近日教宗出訪土耳其跟黎巴嫩，關心當地民眾，希望全球放棄暴力，共同合作對弱勢者提供關懷，希望全球領袖都能聽到，和平無價；強調應該要放在照顧人民，不是擴大領土，對教宗的聲音發人深省，也代表國人感謝天主教對國家的貢獻。

【看原文連結】