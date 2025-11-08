出席白色恐怖追思會 鄭麗文：吳石是間諜跟政治思想犯不同
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議。鄭麗文受訪時提及，吳石是懷有任務的情報工作者，是做間諜，與政治思想犯並不一樣。鄭麗文強調，228或白色恐怖都不應淪為政治鬥爭的工具。
鄭麗文今天在活動中獻花致詞後接受聯訪，被問及早上臉書提及吳石並非政治犯，那吳石是什麼身份時，她回應表示，紀念白色恐怖的政治受難者，主要是因為政治信仰坐黑牢，也有很多冤案，但吳石是懷有任務的情報工作者，是做間諜工作，跟大家認知的政治思想犯不一樣。
鄭麗文也再次提及，政治受難人互助會舉辦的秋祭活動超過30年，從來沒有以吳石做主角，她收到的活動邀請函也沒有提到吳石。她表示，自己來參加前也事先打電話溝通，說明從頭到尾都沒有吳石，活動原則上跟吳石無關。
鄭麗文鄭重澄清，一般談到政治受難者，是因為政治思想、政治主張，當年很多是台灣人或外省學生，他們因此坐黑牢，但對於真正身負任務、來台灣進行顛覆情報工作的人不一樣。
鄭麗文強調，不管是228或白色恐怖都不應淪為政治鬥爭的工具，「我們應該不帶著政治偏見，不要再因為選票考量、政黨利益而扭曲歷史，這段歷史是台灣的，不是某個政黨的遮羞布，用來刺殺他的敵人」
