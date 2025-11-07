出席追悼共諜活動挨批 鄭麗文：是希望兩岸和解、和平

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文明將出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜挨批。鄭今天回應，出席明天祭悼活動是希望兩岸和解、和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。

鄭麗文表示，台灣已經民主轉型幾十年，是充分尊重政治言論自由、思想的地方，也希望台灣人民不再因為自己的政治理想跟信仰，必須付出生命作為代價。

鄭麗文也提到，在台灣有非常多共諜案，在大陸也有國民黨黨員與國民黨政治工作者，當年在中國大陸受到逮補，甚至於受到凌虐、犧牲生命，坐幾十年的黑牢，這是歷史悲劇，希望悲劇不要複製、發生。

