台積電運動會／黃仁勳當場烙台語讚台積電 想念張忠謀擔心「這件事」

財經中心／廖珪如報導

輝達執行長黃仁勳被台積電董事長魏哲家在運動會致詞中要求中文演講，他只好中、台、英夾雜演說，感念台積電並且擔心張忠謀的健康。（圖／三立新聞網）

台積電今（8）日舉行運動會，邀請到輝達執行長黃仁勳擔任嘉賓，黃仁勳演講時說，很高興參加台積電運動會，CC（魏哲家）叫我講國語，可是你們知道我國語很不會講，他隨後切換台語說「我就要慢慢地一點點的說」，「今天真的是很特別的，給我很特別的來參加你們家的Special event，我也感覺現在30年了，我也是你們的家人」。

黃仁勳說，沒有台積電就沒有輝達，台積電真的是最棒的「ㄒㄩㄥ\/讚啦！」。他說，三十年前輝達和台積電都是小公司，當然沒有今天這麼大這麼好這麼強，You are really the pride of Taiwan（你們是台灣的驕傲）、You are also the pride of world（世界的驕傲）、You are also my pride（我的驕傲）。Ｉhave many thing want to say（我有很多話想說）可是我的國語真的講得很差，CC叫我試了很多年，我有點improve(進步)了。

輝達執行長黃仁勳腳上的紙張可能是致詞小秘寶，在區隊進場前他一直很緊張地狂瞄，後來發現是魏哲家要求他全中文演說。（圖／三立新聞網）

隨後黃仁勳改成全英文演講，說很開心台積電把它當作家人，如果沒有台積電，輝達今天也不能發展成這樣子，三十多年前輝達初創時，創辦人張忠謀打電話邀請他到台灣來，我今天很想念張忠謀，我希望他一切安好，我會去看他和Sophie（張淑芬）。我很感謝你們幫忙建立了輝達。

然後黃仁勳又用中文說「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」「現在兩個公司這麼大，那麼重要，有很多事要做，很忙的～」「我知道你們大家幫我做的work very Hard for me,thank you for that」又用中文結語「so～台積電加油、你最棒的、台積我愛你，大家謝謝！」

由於黃仁勳講國語有點癟腳，全場笑聲不斷、加油、尖叫聲此起彼落。

