台積電運動會／黃仁勳當場烙台語讚台積電 想念張忠謀擔心「這件事」
財經中心／廖珪如報導
台積電今（8）日舉行運動會，邀請到輝達執行長黃仁勳擔任嘉賓，黃仁勳演講時說，很高興參加台積電運動會，CC（魏哲家）叫我講國語，可是你們知道我國語很不會講，他隨後切換台語說「我就要慢慢地一點點的說」，「今天真的是很特別的，給我很特別的來參加你們家的Special event，我也感覺現在30年了，我也是你們的家人」。
黃仁勳說，沒有台積電就沒有輝達，台積電真的是最棒的「ㄒㄩㄥ\/讚啦！」。他說，三十年前輝達和台積電都是小公司，當然沒有今天這麼大這麼好這麼強，You are really the pride of Taiwan（你們是台灣的驕傲）、You are also the pride of world（世界的驕傲）、You are also my pride（我的驕傲）。Ｉhave many thing want to say（我有很多話想說）可是我的國語真的講得很差，CC叫我試了很多年，我有點improve(進步)了。
隨後黃仁勳改成全英文演講，說很開心台積電把它當作家人，如果沒有台積電，輝達今天也不能發展成這樣子，三十多年前輝達初創時，創辦人張忠謀打電話邀請他到台灣來，我今天很想念張忠謀，我希望他一切安好，我會去看他和Sophie（張淑芬）。我很感謝你們幫忙建立了輝達。
然後黃仁勳又用中文說「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」「現在兩個公司這麼大，那麼重要，有很多事要做，很忙的～」「我知道你們大家幫我做的work very Hard for me,thank you for that」又用中文結語「so～台積電加油、你最棒的、台積我愛你，大家謝謝！」
由於黃仁勳講國語有點癟腳，全場笑聲不斷、加油、尖叫聲此起彼落。
