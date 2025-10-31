出席邦交國青年圓夢計畫結訓 吳志中肯定學員熱忱專業

（中央社記者吳書緯台北31日電）外交部政務次長吳志中昨天出席首屆「邦交國青年來台圓夢計畫-提案型」結訓典禮。吳志中肯定學員在台期間展現的熱忱與專業，期勉學員返國後將在台所學化為推動其國家進步的力量，成為促進台灣與友邦關係的青年使者。

外交部今天發布新聞稿指出，吳志中昨天代表部長林佳龍出席首屆「邦交國青年來台圓夢計畫-提案型」結訓典禮，祝賀來自中華民國11個友邦共19位青年學員，順利完成為期一個月的培訓圓夢課程。

外交部指出，吐瓦魯駐台大使法莉莉（Lily Tangisia Faavae）、巴拉圭駐台大使費拉迪加（Darío Filártiga Ruiz Díaz，另譯：傅達耀）等友邦駐台使節與代表，以及教育部青年發展署長陳雪玉、國合會副秘書長謝佩芬等，參與結訓典禮。

吳志中致詞時表示，台灣與友邦的情誼建立在互信、互惠與共享價值的堅實基礎上，此次課程主題涵蓋智慧農業、永續觀光、運動外交及文化外交等領域，透過跨國經驗與專業分享，使學員獲得新知與啟發。

吳志中強調，本計畫構想源於總統賴清德去年赴馬紹爾群島訪問時，向馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）提出，繼規劃成為「邦交國青年來台圓夢計畫」，並藉以展現台灣推動與友邦青年交流、深化邦誼的堅定決心。

吳志中十分肯定學員在台期間展現的熱忱與專業，並期勉學員返國後將在台所學化為推動其國家進步的力量，成為促進台灣與友邦關係的青年使者，外交部將持續以「價值外交」為核心，推動「總合外交」與「榮邦計畫」，與教育部、國合會及合作大學攜手推動更多青年交流方案，深化與友邦的實質合作，讓台灣與友邦間的堅實友誼歷久彌新。

外交部說明，「邦交國青年來台圓夢計畫」是政府推動「青年百億海外圓夢基金計畫」的重要項目之一，旨在促進青年世代的國際連結與合作，繼今年7月首批「計畫型」學員來台後，本次「提案型」課程著重於創新提案與實務交流，鼓勵友邦青年以自主構想來台圓夢，並於返國後運用在台所學，貢獻所能，促進家鄉社會的永續發展。（編輯：張均懋）1141031