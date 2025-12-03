出席醫師公會全聯會國際研討會 賴清德強調積極參與全球健康治理、深化醫療科技交流



賴清德總統今（4）日上午出席中華民國醫師公會全國聯合會「Transforming Healthcare-Universal Health Coverage, AI, Green Healthcare and Collaborative Healthcare System」國際研討會開幕式時表示，打造「健康台灣」是國家的重要政策，政府將積極參與全球健康治理，持續深化醫療科技交流、促進智慧醫療發展、推動醫療倫理共識與氣候變遷下的韌性醫療建設，讓臺灣的醫療發展與時俱進，守護國民健康，並為世界做出更多貢獻。

總統以英文致詞，內容為：

世界醫師會是全球最具代表性的重要醫療專業組織，不僅擁有118個會員國，在國際醫療倫理、醫療培力與全球健康政策上更具有深遠的影響力。臺灣非常榮幸能夠與世界醫師會共同主辦2025年的國際研討會，歡迎來自世界各國的貴賓出席今天的盛會，並誠摯祝福交流成果豐碩。

藉這個機會，對於世界醫師會長期支持臺灣，在2021年正式通過決議支持臺灣參與WHA與WHO周邊合作機制，並在每年WHA前公開聲明力挺臺灣，我特別要代表臺灣人民表達最深的感謝。

同時，我要感謝醫師公會全聯會持續透過國際合作，提升臺灣醫療能見度、深化國際連結，讓世界看到臺灣醫療的專業實力、前瞻思維與人道價值。

作為醫師出身的總統，我深切了解醫療體系的穩健與否，攸關人民、國家安全與社會韌性。在人口老化、慢性病負擔攀升、疫情威脅等多重挑戰下，打造「健康台灣」是我們國家的重要政策，促進醫療的轉型與升級是我們一定要走的方向。

我們推動各項政策，讓臺灣的醫療發展能夠與時俱進，守護國民的健康。

首先，我們啟動健康照護的政策轉型，善用數位科技與人工智慧，打造一個涵蓋全年齡層、全場域、能主動預警、且能及時介入管理的智慧健康體系，讓臺灣從以疾病治療為主的醫療模式，轉型升級為以預防和健康促進為主的健康照護。

因應AI時代的來臨，我們正在推動的「AI新十大建設」，將透過強化AI治理、資安治理和資料治理，建立國家級的醫療資安防護機制，推動跨院資料互通標準，並且設立AI應用的驗證與責任制度，打造安全、互通且值得信賴的智慧醫療環境。

目前，我們的AI運用，不論是在國際疫情監測、健康存摺、在宅醫療，或是遠距醫療、科技輔具、家醫大平台等方面，都已展現初步成果。

另外，在全球邁向淨零排放的趨勢下，政府已經研議將「永續發展」納入醫院評鑑，並且積極協助醫療院所進行綠色節能、淨零排放，邁向綠色轉型。

而各位所關切的健康資料庫與生物資料庫的運用，攸關生技產業的進步發展。臺灣近年來除了積極修法，為生技產業提供法規支持，明年「國家感染性疾病資源庫」完工後，更將促進臺灣與各國生技領域的合作交流。

未來，我們將持續積極參與全球健康治理，並透過與世界醫師會合作，深化醫療科技交流、促進智慧醫療發展、推動醫療倫理共識與氣候變遷下的韌性醫療建設。

我要再次感謝所有貴賓對臺灣的支持，促進臺灣和國際深化合作。臺灣願意與世界共享經驗、共同研究、投資和訓練人才，也願意在面對跨國性健康挑戰時，與國際社會站在同一陣線，為世界做出更多貢獻。

