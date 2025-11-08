出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境

總統賴清德（圖／總統府提供）





總統賴清德今（8）日下午出席「第78屆醫師節慶祝大會」時指出，推動「健康台灣」為國家重要政策，將透過提高健保總額、啟動為期5年共489億元的「健康台灣深耕計畫」，並加強癌症篩檢與新藥基金等措施，與醫界攜手提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境，讓國人不只活得更長久，也能活得更健康。

賴清德致詞表示，醫界一年365天守護民眾健康，平時是健康的守護神，疫情期間更是不畏艱險、堅守第一線的防疫英雄，感謝醫界的辛勞與奉獻。未來政府將持續與醫界共同努力，讓醫療體系有更寬廣的空間發揮理想，照顧全民健康。

廣告 廣告

賴清德說，雖然已離開第一線醫療服務，但始終未離開醫療領域，從國代、立委、市長、院長、副總統到總統，理念始終如一。並提到，目前國人平均壽命約80歲，但不健康年數仍約8.4年，意即平均有10%的時間是處於不健康狀態，政府與醫界及社會各界應共同努力，讓國人「活得長、更要活得健康」。

賴清德指出，「健康台灣」為就任總統後提出的重要國家政策，感謝學研界與政府組成推動委員會，循序推進各項計畫。並指出，醫療服務經費充足是提升品質的關鍵，今年健保總額預算核定約9,286億元，如果加計公務預算，還會多181億元，實質成長率達8.13%；明年度健保總額將達到9,883億元，且由政府再投入199億元公務預算，實質規模預計達到1兆82億元，未來這些預算將應用在提升醫療服務品質，更新設備與人才培訓，也鼓勵醫療院所為員工加薪，改善工作條件。

賴清德接著指出，政府已在今年為公立醫療院所同仁提升「專業加給」。過去公立醫院同仁的專業加給低於一般公務機關，衛福部發現問題後立即調整拉齊，約可加薪5%。同時，上任後今年也為全體軍公教加薪3%，因此公立醫療院所同仁整體加薪幅度約8%，盼留住醫療人員，使醫療服務品質不受影響，並希望私立醫療院所能比照辦理。此外，提供衛福部改革健保空間，改善過去不同工卻同酬的問題，例如針對繁複、耗時較長的醫療行為，給予較高點值，期許內、外、婦等各科都能找到足夠人力。政府透過提高健保總額、提供制度改革空間，希望醫界能善加運用。

賴清德表示，政府推動「健康台灣深耕計畫」，規劃5年合計約投入489億元，期盼協助醫界長期發展，醫學中心、區域醫院、地區醫院或診所，無論位於都會或偏鄉、不論是醫師公會或各醫學會，都可以依照自身面臨的醫療服務情況提出計畫申請專案支持，解決第一線的醫療問題。感謝衛福部持續推動，希望透過這項深耕計畫，讓醫界擁有更多創新的思維與資源，解決新出現的醫療課題，進一步提升醫療服務品質，讓民眾健康福祉進一步受益。

賴清德提到，在眾多疾病中，癌症已連續多年位居國人十大死因第一名，近年來每年奪走超過5萬條寶貴生命。若要讓國人「活得久又活得健康」，除了慢性病的「三高防治888計畫」要確實執行，癌症的預防與治療更是關鍵。政府在癌症防治上主要有幾個方向，包括降低篩檢年齡及增加癌症篩檢範圍等，經費從去年28億元，提高至今年68億元，截至 10 月，篩檢人次已超過 400 萬人次，顯示經費增加確實發揮作用，有助於早期發現、早期治療。政府也檢討各癌別治療流程與成效，並推動「癌症新藥基金」，特別協助需要新藥、但經濟較困難的病人，以縮小治療落差，希望在2030年前將癌症標準化死亡率降低1/3，這是相當大的目標、難度很高，但正因不容易，才更值得努力。

賴清德表示，「健康台灣」國家政策不僅包含醫療，也涵蓋營養、心理健康、運動等各面向，政府將會一一推出具體措施，讓全國民眾都能實際感受到生活在臺灣不只是經濟愈來愈好，也能愈來愈健康。

更多新聞推薦

● 因應鳳凰颱風 桃捷啟動防颱整備 動態滾動式調整營運