出席金馬影人講堂！ 南韓影后裴斗娜首度造訪寶島

南韓國際影后裴斗娜，為了參加金馬大師課講授表演技巧，首度造訪寶島台灣。今（19）日的記者會上，她先用中文親切打招呼外，也透露身旁好友大力推薦，台灣的美食非常好吃，讓她相當期待！而裴斗娜這回也將在活動中，近距離跟粉絲面對面，分享自己出道至今，如何一步步走上影后地位。

南韓大咖影后裴斗娜，19日首度訪台，出席第62屆金馬記者會，她身穿黑色套裝亮相，維持一貫酷帥高冷風格，南韓國際影后裴斗娜說：「你好。」不過一開口就掀起反差萌，裴斗娜用中文害羞打招呼，說自己在前一晚抵達時，就先學了一些單字，令大家又驚又喜。

南韓國際影后裴斗娜難得光臨寶島，不只為了金馬盛會，裴斗娜也透露，自己非常期待能吃美食，畢竟台灣小吃，頂港有名聲下港有出名，她過往受訪時也曾說，很想嚐嚐台灣的小籠包。

當然台韓交流不能少，裴斗娜也分享韓國電影發展，因為這些堅持，讓她從1998年出道以來，累積實力橫掃國際獎項，像是以「道熙呀」勇奪亞洲電影大獎影后，而後演出的「超感8人組」或是「屍戰朝鮮」等，也都深受影迷喜愛，紅遍全球的她也將出席影展講堂，近距離跟影迷面對面，展現天后親民一面。

