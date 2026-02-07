出席陳綢阿嬤故事館開幕 總統：盼公私協力守護孩子健康教育

賴清德總統今天(7日)赴南投出席「財團法人陳綢阿嬤社會福利基金會」更名暨故事館揭牌典禮。總統表示，「台灣最美的風景是人」，「陳綢阿嬤故事館」的成立不僅是講述歷史，更是將陳綢阿嬤守護孩子的精神永久保存並傳承下去，他期盼這座故事館，成為良善循環的起點。總統也強調，政府會持續強化公私協力，做大家的後盾，讓孩子在健康、教育等層面獲得更完整的支持與照顧。

已故南投知名慈善家陳綢創辦良顯堂社會福利基金會，照顧失依受創兒少，為延續陳綢精神，基金會更名為「財團法人陳綢阿嬤社會福利基金會」，並成立「陳綢阿嬤故事紀念館」，邀社會重新看見最需要被接住的孩子。

賴清德總統7日下午特別出席「財團法人陳綢阿嬤社會福利基金會」更名揭牌典禮暨「陳綢阿嬤故事館」開幕活動，並與大家透過基金會製作的影片，一同追思陳綢阿嬤過去助人的歷程，直呼他內心很感動。

總統表示，我們常說「台灣最美的風景是人」，他認為這也是陳綢阿嬤一生的最真實的寫照，陳綢阿嬤病痛纏身長達50多年，卻克服身體的病痛，不斷推動各項善心工作，「良顯堂基金會」以陳綢阿嬤為名重新出發，並成立「陳綢阿嬤故事館」，這不只是要講述歷史，更是將陳綢阿嬤陪伴生命、守護孩子的精神永久保存並傳承下去。

總統說，他上任以來，政府積極落實「國家希望工程」，為孩子與家庭打造更綿密的社會安全網，但善事不應該由社會各界善心人士來做，政府也有更大的責任應該承擔。因此，政府推動「0到6歲國家一起養2.0」，衛福部也規劃設立「兒少及家庭支持署」，此外，「青年百億海外圓夢基金計畫」也已經上路，未來政府將持續強化公私協力，讓所有孩子得到更好的照顧。總統說：『(原音)未來政府將持續強化公私協力，和更多深耕在地的團體手牽手合作，做大家的後盾。政府的目標非常清楚，就是要讓孩子在健康、教育等層面，都能獲得更完整的支持和照顧。』

總統除了向基金會對社會的貢獻表達感謝外，也期盼「陳綢阿嬤故事館」能夠成為良善循環的起點。總統說，他相信只要每個人多付出一點，台灣社會就會多一分溫暖，他希望大家一起為台灣努力打拚，而政治上也要推動溫暖世間的政治，把政治的力量拿來照顧人民，讓每一代都可以更好。