出席雙城論壇遭台灣國抗議 蔣萬安：陸委會核准且樂觀其成

今年台北、上海城市論壇（雙城論壇），依例輪到上海市舉行，台北市副市長林奕華昨代替市長蔣萬安先率團抵達上海，蔣萬安則是因先前北捷隨機攻擊案，改成僅今（28日）來回快閃一天，他今早於松山機場準備搭機，遇到獨派團體「台灣國」抗議，砲轟蔣向中國國家主席習近平遞出投名狀、去中國認賊作父，蔣受訪強調，依規定、程序向中央申請，也是陸委會核准並且樂觀其成，相信中央政府都不會同意這樣的說法。

蔣萬安上午赴松山機場準備搭機前往上海出席雙城論壇，「台灣國」理事長陳峻涵到現場抗議，批蔣面對中共軍事恫嚇、台灣歷經重大治安事件，卻仍執意前往上海，非單純市政交流，形同蔣萬安向習近平遞出投名狀；統派色彩濃厚的新黨副秘書長游智彬則向蔣萬安送上「和平鴿」，指兩岸人民共同期待和平與交流更平安。

蔣萬安受訪說，雙城論壇行之多年，今年已邁入第16年，就是聚焦在市政議題，也都依規定、程序向中央申請，也是陸委會核准並且樂觀其成，相信中央政府都不會同意這樣的說法。

被問到是否會如陸委會副主委梁文傑所說，向中國反映共機擾台？蔣萬安強調，自己的立場很清楚，始終如一；至於小紅書詐騙，媒體追問是否會請上海協助打詐？蔣萬安回應，在議會有表達過，該反映的會反映。

