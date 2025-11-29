即時中心／顏一軒報導

總統賴清德今（29）日下午出席「2025總統與青年論壇」，與來自全國超過200位高中生齊聚一堂，第一線傾聽學生心聲。今（2025）年論壇以四大主題「青年培力健康校園」、「民主韌性台灣感性」、「圓夢向前接軌國際」、「AI賦能綠色永續」貫穿，現場多組高中生就不同主題提出專題簡報。





第一組來自新北市私立淡江高中以「失敗展覽所」為題，談討學生在教育體制中的心理需求。學生指出，在升學主義為主的環境下，許多學生可能會因不善處理挫折感，因而變得消極，甚至害怕失敗而不敢嘗試。學生提案藉由桌遊課程，讓同學透過遊戲學會面對挫折，從中理解自己的情緒，也學習包容他人的不完美，進而彌補現行制度缺口，讓學生更能坦然面對失敗、處理壓力，也期盼教育不只以成績作為唯一指標，更應重視心理韌性與完整人格發展，讓台灣教育環境更健康、更有彈性。

對此，賴清德回應，學生分享觀點非常寶貴，明確點出許多同學在校園面臨的問題。他回憶自己學生時代，「那個年代我們對孩子的方式比較不同，都會要求孩子堅強，挫折或失敗時要孩子忍耐」但這樣的方式容易造成孩子內心不被理解、困難無法被接住，也害怕提出需求，「最後會陷入難以覺察的困境」。

總統高度肯定學生提出「失敗展覽所」提案，透過經驗分享，彼此鼓勵，進而共同成長。他強調，現在政府、家長與老師的觀念已改變，更重視孩子的心理狀況，陸續推出心理調適假、心理諮商補助、各校增聘輔導與諮商專業人員，協助學生能夠獲得支持。總統也鼓勵學生勇於訂定目標，「有目標時，即使遭遇挫折或失敗，因為知道方向，別人幫助你時，力量才會出來」。







原文出處：快新聞／出席青年論壇學生提案「失敗展覽所」 賴清德讚觀點寶貴

