出席青年論壇 賴清德啾咪擺拍、宣傳小橘書

「年輕人是國家的未來，一起讓未來的台灣比現在更好！」總統賴清德29日出席媒體舉辦的「總統與青年論壇」表示，他希望透過持續的傾聽與對話，將青年的想法落實為政策，讓政策貼近青年、讓社會一起向前、讓國家持續進步。總統並與在場的青年朋友擺拍，拉近距離。

賴清德出席青年論壇。（圖／總統臉書）

「總統與青年論壇」由《今周刊》所舉辦，賴清德說，有同學分享「面對挫折時的情緒教育」，讓他想起在他的年代，年輕人遇到挫折常被要求要堅強、要忍耐，但真正的感受卻不一定有人看見、也不一定有人理解。

賴清德表示，現在我們更重視孩子與青年的心理需求，因此政府推動「心理調適假」，從高中職到公務體系，希望在每個人需要的時候，都能得到足夠且溫暖的支持。

賴清德出席青年論壇。（圖／總統府提供）

賴清德說，我們也希望，讓青年在安全、穩定的環境追尋自己的夢想。因此他和同學分享：和平不是口號，而是建立在理解、合作與充分準備之上。他帶了 小橘書《台灣全民安全指引》給現場的同學們，希望大家居安思危，因為「有準備、更安全」；台灣也會與理念相近的國家合作，捍衛民主、守護和平，

賴清德表示，年輕人的疑惑、壓力、創意與期待，是政府調整政策最重要的基礎。而年輕人關心的教育、住房、交通、創業乃至心理健康，政府都會凝聚更多共識，一步步讓政策更貼近大家的生活與需求。

最後，賴清德說，他和同學們一起立下願望：一定要讓未來的台灣比現在更好，留給下個世代一個更好的台灣。

賴清德出席青年論壇。（圖／總統府提供）

