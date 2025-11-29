出席高雄同志大遊行 賴瑞隆：打造友善多元人權城市

賴瑞隆(前排中)親自到場參與2025高雄同志大遊行。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 2025高雄同志大遊行今(29)日在鳳山登場，現場彩虹旗海、人潮熱烈，立委賴瑞隆親自到場參與，與民眾一同沿街遊行。賴瑞隆表示，多元的色彩、友善的環境，成就高雄成為偉大的人權城市，他將以性別主流化思維，與市民攜手讓高雄更好。

賴瑞隆表示，他清楚記得2019年同婚專法三讀前，社會氣氛遠不如今日開放，爭辯與壓力四起，尤其在中南部更為明顯。但他始終相信「相愛是最基本的人權」，因此堅定投下同意票。賴瑞隆強調，今年的遊行主題「豪彩投」強調民主投票的自由與重要，也彰顯民主制度的真諦，不是讓多數人阻擋少數人的基本權益，而是保障每一個人的權利。

廣告 廣告

賴瑞隆指出，近年來高雄「色彩繽紛」，不只粉紅、藍色，更有各種不同色彩。城市之所以偉大，正因不同顏色可以自由激盪、互相對話，最後找到共識、一起向前。而每個人都是獨一無二的顏色，高雄的美麗，就來自於不同的你和我。

賴瑞隆補充，從2010年遊行首次舉辦開始，時任市長陳菊便出席支持，再到陳菊、陳其邁兩任市府團隊推動諸多性別友善措施，政府有責任給多元族群更完整的尊重，讓每個人都有權利為自己感到驕傲，充滿笑容做自己。

賴瑞隆表示，民主與人權一直是其從政最核心的價值，未來將把「性別友善」、「多元價值」視為市政核心，推動性別主流化，建置更多性別友善空間，縮短性別資源的城鄉差距，讓高雄成為一座更多元、更包容、更幸福的城市。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

Newtalk新聞「第二屆流量政治學營隊」移師高雄 陳其邁勉大學生勿忘理想

點名「2026最強母雞」阿扁直指邱議瑩：最能延續陳其邁的高雄治理