出席高雄市雲林同鄉會 鄭麗文籲2026挺張嘉郡、柯志恩

鄭麗文喊話2026高雄挺柯志恩、雲林支持張嘉郡。資料照 李政龍攝



國民黨主席鄭麗文今（4日）與雲林縣長張麗善、國民黨立委柯志恩同場出席高雄雲林同鄉會活動，呼籲鄉親支持雲林縣長交棒給立委張嘉郡，高雄市長選舉支持立委柯志恩。

出身雲林縣口湖鄉的鄭麗文表示，雲林人不怕苦、不怕難、打拚奮鬥，擔任國民黨主席、肩上重擔沉重，她身為雲林女兒，一定不會讓雲林人漏氣。她並細數從台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠到台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚等都是女性縣市長。

廣告 廣告

鄭麗文說，雲林在張麗善帶領下改頭換面，拜託鄉親支持讓張麗善交棒給張嘉郡。她並稱讚柯志恩氣質好、問政理性專業，全心全意為高雄打拚，拜託雲林鄉親在高雄發揮力量，支持新希望、最好選擇的柯志恩，讓其當選高雄市長，為高雄服務，高雄要國際化就靠柯志恩的國際化、專業與前瞻眼光。

更多太報報導

要見鄭麗文？柯文哲：我非黨主席但私下有機會就見面

柯文哲長住嘉市、黃國昌瞄準新北 鄭麗文：藍白協調共推人選

稱陳水扁新節目喊卡「將賴、卓一軍」 鄭麗文：棄祖師爺於不顧