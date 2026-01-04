出席高雄雲林同鄉會活動 鄭麗文籲挺柯志恩、張嘉郡

國民黨主席鄭麗文今出席高雄市雲林同鄉會餐宴，爭取雲林鄉親支持柯志恩、張嘉郡。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席鄭麗文今出席高雄市雲林同鄉會餐宴，卯足全力為立委柯志恩、張嘉郡拉票，她說從台中盧媽開始到花東，「女」縣市長的表現大家都稱讚。

高市雲林同鄉會今中午舉辦餐宴，席開70桌、場面熱絡，雲林縣長張麗善、國民黨主席鄭麗文、高雄市長參選人柯志恩均受邀出席，國民黨團總召黃香菽與多位黨籍議員也到場致意。

鄭麗文表示，她先要向同鄉會表達最大感謝，因為很多年前，身為雲林女兒的她曾以無黨籍身分參選高市立委，獲得雲林同鄉相挺；如今擔任國民黨主席，肩上重擔沉重，但她相信雲林人不怕苦不怕難，一步一步打拚的雲林精神，可帶領她與國民黨為台灣2300萬人幸福跟和平打拚努力。

她提到現在的雲林在縣長張麗善帶領下越來越多觀光客，很多年輕人也願意當作創業成家好地方，拜託雲林鄉親，年底繼續支持把棒子交給立委張嘉郡，一棒接一棒、通通是強棒。

鄭麗文進一步介紹柯志恩，稱讚她學歷好、氣質好、教育也好，絕對不會教壞孩子；且她從政以來最關心教育，問政溫和理性又專業，相信可全心全意為高雄付出。

鄭麗文說，國民黨執政縣市從台中盧媽開始，還有南投女神許淑華、彰化縣長王美惠、嘉義市黃敏惠、雲林縣長張麗善，以及後山的花、東都是女縣長，大家都很誇讚女縣市長表現，「沒人嫌、愛到要死」。

她最後強調，高雄也一樣，希望未來交給柯志恩，她有女性疼惜的心，會疼惜下一代、疼愛高雄，還有國際觀，拜託雲林鄉親在高雄發揮力量，讓柯志恩年底順利當選、為高雄市民服務。

鄭麗文、柯志恩、張麗善在高市雲林同鄉會餐宴上逐桌敬酒。(記者王榮祥攝)

鄭麗文與張麗善為雲林特產拍照促銷。(記者王榮祥攝)

