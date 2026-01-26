出席黃國竹活動向黨前輩致敬 徐欣瑩：願化春泥為新竹縣承擔
國民黨新竹縣長初選競爭激烈，獲黨部系統支持成重要關鍵。積極爭取國民黨2026新竹縣長提名的立委徐欣瑩，24日在臉書貼文指出，參加「新和聯誼會暨黃國竹委員會」相關活動，與國民黨副主席季麟連上將等多位黨內前輩及同志交流互動。她強調，守住國民黨不輕易妥協的核心價值，是黃復興黨部最珍貴、也最值得傳承的力量；她並向長年為黨付出的前輩致敬，希望一起努力，讓新竹縣再贏。相關發言獲網友留言力挺，「支持正直清白、敢說真話、為新竹縣勇敢戰鬥的徐欣瑩！」
徐欣瑩PO文和大家分享這段時間的心路歷程，特別感謝國民黨副主席季麟連上將盛情邀請，讓她與呂學樟委員一同頒發感謝狀與榮譽狀，向長年為黨付出的前輩致敬，她內心既溫暖，也更加篤定。
徐欣瑩說，黃國竹委員會向來是黃復興黨部最具行動力與凝聚力的核心力量之一，無論是組織動員、政策討論，還是在選戰中挺身而出，黃國竹委員會始終站在第一線，是實實在在的行動力。
徐欣瑩同時表達對季麟連上將多年來對黨付出的敬意，她表示，在黨最需要穩定與團結的時刻，季上將始終站在前面，整合組織、凝聚人心，守住紀律、守住方向，也守住國民黨不輕易妥協的核心價值。這份精神正是黃復興黨部最珍貴、也最值得傳承的力量。
徐欣瑩強調，政治從來不輕鬆，選擇站在第一線，更不可能沒有壓力；但她始終相信，真正能讓國民黨再站起來的，不是口號，而是有人願意承擔、有人願意被檢驗、有人願意為勝選負責。
徐欣瑩說，為了理念及共同相信的價值，如果能化作春泥、更護藍天，她心甘情願承擔。她也深刻知道，沒有任何選戰是理所當然的勝利，每張選票、每位同志都是關鍵力量，她會全力以赴，為新竹縣勇敢戰鬥。
相關發言獲不少網友留言力挺，有支持者認為，徐欣瑩是真正願意為黨、為新竹縣承擔的人，值得大家全力相挺；也有人表示，看到她對黨內前輩的敬意相當感動，「妳的承擔與努力，我們新竹縣民都看在眼裡，加油，我們是妳最強的後盾。」
延伸閱讀
找賈永婕參戰台北市長？ 學者分析曝：民進黨此役已無牌可打
放雙手爬101不是最猛？賈永婕爆霍諾德「攀爬91分鐘」超精準
卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎」？
其他人也在看
傳徐欣瑩為七三制拍桌？胞弟徐世勳還原現場：無桌可拍
新竹縣長國民黨初選，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩相爭，針對有黨內人士批評，徐欣瑩在協調會時「拍桌」及「承諾選立委後不選縣長」，徐欣瑩胞弟、現任台北市環保局長徐世勳在網路節目為姊姊澄清，強調2次協調會根本沒有桌子可拍。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2則留言
徐欣瑩遭質疑操作軍系？黃國竹委員會發聲明：初選期間絕對中立
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導國民黨2026年新竹縣長提名戰提前開打，立委徐欣瑩陣營近期的選舉動作引發黨內雜音。徐欣瑩24日在臉書分享與國民黨副主席季麟...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
媒體報導「李馬主導瘦身 民進黨愈改愈肥」 人事總處澄清：與事實不符
人事總處說明，在面對氣候變遷與極端氣候衝擊、數位轉型與資安威脅，以及嚴重少子女化與超高齡社會等全新挑戰，為強化我國政府組織韌性，組織設置不能是僵化的石碑，必須因應角色及功能進行合理調整，以靈活應對不斷變化的外部環境及內部需求，近年新設之運動部等新機關設置...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
非六都警察加給露曙光！童子瑋爭取有進展 謝國樑：通過將編列
115年底基隆市長選戰持續升溫中，藍營將爭取連任的市長謝國樑、綠營提名的議長童子瑋今（26）日同台出席基隆市警局交接活動。童子瑋表示，針對非六都警察核發「繁重加給」經由他不斷在行政院、內政部警政署等單位奔波爭取下，警政署已在修正相關細節，盼在農曆年前可獲行政院核定。謝國樑表示，若加給案順利通過，基市府會追加預算編列，由中央、地方合作，創造警察同仁更好的待遇跟環境。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
立院會期倒數！籲藍白勿處理爭議法案 行政院：總預算與國防應優先
立法院本會期只剩下5個工作天，行政院發言人李慧芝前天（24日）呼籲在野黨，希望暫時不要處理爭議性高的政治法案，應優先把民生福利與國家整體利益擺在前面，盡快將中央政府總預上報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
參選竹北市長 邱臣遠不排除
新竹市副市長邱臣遠26日上網路節目，未鬆口是否參選竹北市長，表示現階段尊重黨內安排，傾聽地方民意，不排除任何可能，身為黨部主委，會推出最強的候選人。他指出，國民黨新竹縣長人選會影響民進黨竹北市長鄭朝方是否參選縣長，也變相牽動竹北市長選情。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
還原現場提出不合理處 徐欣瑩胞弟駁斥竹縣長人選協調會失控
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 2026國民黨新竹縣長黨內初選提名升溫，針對媒體報導立委徐欣瑩在黨內協調場合「拍桌」及「承諾選立委後不選縣長」等說法，徐欣瑩胞弟、現任台北市環保局長徐世勳接受網路節目訪談時，强調相關傳聞與事實不符，兩次協調會的時間點與現場設置均難以成立「拍桌」說法，第二次協調會場甚至無桌可拍，有心人士抹黑的斧鑿太深。 徐世勳指出，第...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
傳中國不滿國民黨統一打模糊仗！國共論壇延 蕭旭岑駁稱：認知作戰
國民黨主席鄭麗文上任後，頻頻公開表達有意促成「鄭習會」，盼能儘速和中國最高領導人習近平會面，也傳出停擺多年的「國共論題」要重啟，預計由副主席蕭旭岑領軍率團拜訪，不過，《自由時報》報導指出，中國北京政府不滿藍營靠兩岸交流拿政治紅利，卻在目標「中國統一」議題上做表面功夫，為此技術際推遲「國共論題」，對此，蕭旭岑駁稱「似是而非的謊言與認知作戰」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
藍提名陷亂流1／議長轉戰百里侯包袱重 宜蘭、竹縣黑金疑雲藏提名未爆戰
藍營除了優勢選區提名進度緩慢，選戰起跑落後民進黨，掀起地方焦慮情緒，近期更有選將接連爆發爭議，如爭取新竹縣長提名的現任副縣長陳見賢，日前遭名嘴吳子嘉爆料，指控陳染黑、具風飛砂幫背景，且任重劃委員會主委，在「新豐光星自辦市地重劃區計畫修正案」涉嫌圖利特定對象，向新竹地檢署告發，更揚言會陸續公布18筆弊案，劍指陳見賢與現任縣長楊文科。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 448則留言
(影) 張又俠洩核武機密被逮? 傳「這2人」率第九局突襲軍委大樓 「他」開的門....
[Newtalk新聞] X 帳號 @liangziyueqian1 宣稱，其「牆內軍中朋友」指出，解放軍將領劉振立曾率部進京，擊潰包圍中央軍委大樓的武警與公安部特勤單位，並「解救」張又俠，同時調動河北第 82 集團軍進入北京，中部、東部與南部戰區亦各出動一個集團軍呼應。不過，相關說法缺乏任何獨立來源佐證，真實性無法查證。 另一名 X 用戶 @stringquartet09 則指出，張又俠曾留下與美方接觸的「罕見紀錄」，包括 2024 年 8 月，美國總統拜登的國安顧問蘇利文在訪中期間，除會晤習近平外，也曾前往八一大樓與張又俠會談，並稱這可能是張最後一次公開的對外交往。該帳號並提及，過去一次軍委副主席與美國高層互動，需回溯至 2018 年，時任副主席許其亮會見時任美國國防部長馬蒂斯。 張升民成為原中央軍委 7 人裡碩果僅存的副主席。 圖：翻攝自@POMTQ 另有自稱「海外爆料」的 X 帳號 @zhihui999 指出，1 月 19 日深夜，蔡奇與王小洪指揮公安部第九局行動，突襲中央軍委大樓，並稱時任軍委成員張升民帶領部分警衛人員打開大樓大門，協助特勤人員進入並抓捕張又俠與 17 名將領，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 34則留言
(影) 張又俠落馬後北京震盪! 驚見軍隊封路急進首都 傳下一個要抓的是「他」.....
[Newtalk新聞] 隨著張又俠遭清洗的消息在海外持續發酵，多個 X 平台帳號與異議人士再度拋出大量的說法，從秦城監獄關押名單、解放軍人事「大換班」，到北京街頭軍車調動畫面，描繪出解放軍高層權力結構正處於高度不穩定狀態。 X 帳號「多倫多方臉」@torontobigface 嘲諷稱，秦城監獄「已能組建一個影子內閣」，並點名薄熙來、陳良宇、令計劃、周永康、傅政華等人，甚至將郭伯雄、張又俠、何衛東列為「軍委副主席」、李尚福與魏鳳和列為「國防部長」，以此諷刺中共歷年高層與軍方整肅規模。 另一名 X 用戶 Petrichor @Jam79922967 則列出一份所謂「軍隊大換班」名單，聲稱多名中將暫時主持軍委政治工作部、軍委紀委、政法委，以及陸軍、海軍、空軍、火箭軍與武警部隊工作，並稱「之前上將全部陣亡」。相關說法缺乏任何官方文件或權威媒體佐證，真實性高度存疑。 矢板明夫臉書貼出中共二十大後中央軍委合成圖，多名高層被畫上紅叉，點出解放軍高層接連遭清洗的權力動盪。 圖:翻攝自矢板明夫俱樂部臉書 X 帳號「向陽」@TheXiangYang 則以敘事方式描述，主席台上原本屬於張又俠的座位「空得扎眼新頭殼 ・ 1 天前 ・ 51則留言
習近平為何做掉自己的軍隊副手？《華爾街日報》獨家：張又俠涉嫌賣官、還對美國洩露核武參數
中共中央軍委副主席張又俠被指控涉嫌嚴重違紀違法、甚至被立案調查，成為習近平整肅解放軍又一隻即將中箭落馬的大老虎。但中共目前仍未給出具體的涉案內容，《解放軍報》的社論也只說張又俠「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」。不過《華爾街日報》25日獨家報導，張又俠被指控對美國洩露核武參數，並為收受賄賂干預人事任用、連國防部長的職位都被他拿來賣。《華爾街日報》引用知情人士說法......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 41則留言
陳亭妃會黃偉哲 僅挺妃派陪同
民進黨立委陳亭妃參選台南市長，面臨黨內裂痕難癒合，她昨天出席消防設備捐贈活動後首次拜會市長黃偉哲，並短暫閉門會議，黃偉哲...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 20則留言
「最神秘的金主」CK楊浮上檯面為哪樁？展示實力對美叫板談軍購？
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導在藍營內被稱為「神秘金主CK楊」的異康公司董事長楊建綱，近日罕見在一場國民黨團、黨中央餐敘活動露面，躍上新聞版面。他...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 6則留言
獨家！賴清德鬆口願赴立院國情報告！前提是「這些」！
論壇中心／李佳穎報導賴清德總統去年提出1.25兆元預算國防特別條例，藍白今（27）日第十度在程序委員會又擋下不讓他付委。且在23日通過「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案。對此，總統賴清德接受《台灣最前線》獨家專訪表態，「在不違憲且不針對特定議題的前提下，願到立院做國情報告」，並盼望「國會審預算是責任，在野黨不應拿來當談判籌碼」！另外，總統賴清德「這是我國有史以來，第一次在預算會期不審預算！」並對藍白語重心長喊話，若對《總預算》或《國防特別條例》不滿意，應盡快通過付委進入程序委員會，要刪凍或提修正動議、附帶決議都可以，而不是統統都不審查，「不要讓政黨利益超越國家利益」。原文出處：獨家！賴清德鬆口願有前提的赴立院國情報告！期盼藍白「別拿預算當籌碼」！ 更多民視新聞報導藍白10度聯手！立院程序委員會封殺國防特別條例藍營可進京？10度封殺國防預算 民進黨憂下一步擋台美關稅協議獨／從芒果吃到燒餅！ 賴清德揭關稅「15％不疊加」談判內幕民視影音 ・ 13 小時前 ・ 6則留言
快訊／川普怒了親自開鍘 宣布南韓關稅15%升至25%！
美國貿易政策再度出現急轉彎。美國總統川普台灣時間(27)日透過社群平台發文，公開點名南韓國會遲遲未完成貿易協議批准程序，宣布即日起調高對南韓部分商品的進口關稅，稅率由原先的15%一口氣提高至25%。消息一出，立刻在國際市場掀起波瀾，南韓出口導向型產業首當其衝，市場避險情緒明顯升溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63則留言
張又俠遭整肅拉高台海危機？章家敦：衝突失控為戰爭的風險大增
在北京宣布逮捕中華人民共和國中央軍事委員會副主席張又俠等軍方高層後，美國知名中國問題專家、著有《Plan Red：中國摧毀美國的計畫》一書的章家敦指出，中國近年對解放軍高階將領展開密集整肅行動，表面上可能削弱其發動大規模戰爭的能力，實際上卻可能因指揮體系失序、決策鏈斷裂，反而提高衝突失控、意外升高為戰爭的風險。章家敦於美東時間1月26日接受《福斯商業頻道》（......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 6則留言
川普調高韓關稅至25%！外媒曝早有預警 背後原因竟是「這」
即時中心／温芸萱報導美國總統川普今（27）日發文表示，因南韓國會尚未批准美韓協議，美方將把汽車、木材、藥品等商品關稅從15%調升至25%，這則突如其來的消息，讓國際都震驚了。但據了解，早在兩週前，美駐韓使館就已向韓方官員發函，敦促落實去年11月簽署的聯合說明書承諾，包括保障美企平等經營、對美投資3500億美元及降低汽車關稅。分析認為，關稅調升意在警示南韓加速完成國會批准程序。民視 ・ 49 分鐘前 ・ 2則留言
弱化國防？白版軍購條例大砍8500億 黃國昌：台灣人從未把自由當免費
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導民眾黨立法院黨團今（26）日下午召開記者會，由身兼黨主席的黃國昌親自宣布白營的軍購特別條例版本，預算相比行政院版的8年1.25兆，大幅降低至4000億元。黃國昌聲稱，台灣人從未把自由當成免費。民眾黨今日下午2時30分召開「民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》」記者會，由即將卸任立委的黃國昌親自主持，另外包含立委劉書彬、立法院黨團辦公室主任陳智菡與政策會執行長賴香伶將出席。陳智菡表示，軍事採購絕對不能只是漫天喊價而毫無監督，民眾黨團軍購特別條例共有五大特色，包含明確化採購項目、金額、各項籌獲期程、維持成本；合理化特別預算金額；一年一期編列，須提出採購與到貨進度之專案報告。陳智菡說，第四，遵守國防法，軍事投資建案應將工業合作項目納入規劃；第五，需提出財政衝擊影響評估。黃國昌指出，政策會與黨團過去這段時間進行多方諮詢，也非常感謝上週末多位陸、海、空軍將領參加諮詢會議，相信也承受極大壓力，因此為了保護這些將領，今天沒讓他們出席記者會；對於他們而言，自提版本就是給出白營的政策立場與價值主張。黃國昌稱，台灣人從來沒把自由當成免費，過去這幾年，人民付了高額納稅錢去做軍事採購，付了錢卻拿不到東西，試問沒拿到東西，要怎麼樣強化國家安全？台灣是要付錢就安全，還是拿到武器才能安全？這個問題他大概問了十次，迄今沒得到答案。原文出處：快新聞／弱化國防？白版軍購條例大砍8500億 黃國昌：台灣人從未把自由當免費 更多民視新聞報導黃國昌立院最後一舞！民眾黨確定自提軍購特別條例 14:30最新說明都和黃國昌金釵有關！李有宜退黨、黃守仕退選 朱蕙蓉9字火大砲轟劉書彬當美參議員面「拿錯誤數據」批軍購 遭當場打臉民視影音 ・ 1 天前 ・ 7則留言