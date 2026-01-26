出席黃國竹活動向黨前輩致敬 徐欣瑩：願化春泥為新竹縣承擔

國民黨新竹縣長初選競爭激烈，獲黨部系統支持成重要關鍵。積極爭取國民黨2026新竹縣長提名的立委徐欣瑩，24日在臉書貼文指出，參加「新和聯誼會暨黃國竹委員會」相關活動，與國民黨副主席季麟連上將等多位黨內前輩及同志交流互動。她強調，守住國民黨不輕易妥協的核心價值，是黃復興黨部最珍貴、也最值得傳承的力量；她並向長年為黨付出的前輩致敬，希望一起努力，讓新竹縣再贏。相關發言獲網友留言力挺，「支持正直清白、敢說真話、為新竹縣勇敢戰鬥的徐欣瑩！」

立委徐欣瑩臉書貼文指出，日前出席「新和聯誼會暨黃國竹委員會」活動，與多位黨內前輩及同志交流互動，感受到基層與前輩們對改革與團結的殷切期待。（圖／取自徐欣瑩臉書）

徐欣瑩PO文和大家分享這段時間的心路歷程，特別感謝國民黨副主席季麟連上將盛情邀請，讓她與呂學樟委員一同頒發感謝狀與榮譽狀，向長年為黨付出的前輩致敬，她內心既溫暖，也更加篤定。

徐欣瑩說，黃國竹委員會向來是黃復興黨部最具行動力與凝聚力的核心力量之一，無論是組織動員、政策討論，還是在選戰中挺身而出，黃國竹委員會始終站在第一線，是實實在在的行動力。

徐欣瑩同時表達對季麟連上將多年來對黨付出的敬意，她表示，在黨最需要穩定與團結的時刻，季上將始終站在前面，整合組織、凝聚人心，守住紀律、守住方向，也守住國民黨不輕易妥協的核心價值。這份精神正是黃復興黨部最珍貴、也最值得傳承的力量。

徐欣瑩強調，政治從來不輕鬆，選擇站在第一線，更不可能沒有壓力；但她始終相信，真正能讓國民黨再站起來的，不是口號，而是有人願意承擔、有人願意被檢驗、有人願意為勝選負責。

徐欣瑩、國民黨副主席季麟連與前立委呂學樟（自左起）一同頒發感謝狀與榮譽狀，向長年為國民黨付出的黨員致上最高敬意。（圖／取自徐欣瑩臉書）

徐欣瑩說，為了理念及共同相信的價值，如果能化作春泥、更護藍天，她心甘情願承擔。她也深刻知道，沒有任何選戰是理所當然的勝利，每張選票、每位同志都是關鍵力量，她會全力以赴，為新竹縣勇敢戰鬥。

相關發言獲不少網友留言力挺，有支持者認為，徐欣瑩是真正願意為黨、為新竹縣承擔的人，值得大家全力相挺；也有人表示，看到她對黨內前輩的敬意相當感動，「妳的承擔與努力，我們新竹縣民都看在眼裡，加油，我們是妳最強的後盾。」

