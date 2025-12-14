出席黑客松頒獎 賴總統：研究成果審慎融入國家政策

（中央社記者葉素萍台北14日電）總統賴清德今天出席「2025總統盃黑客松頒獎典禮」，他希望大家把今天的成果化為明日的行動，讓創新的力量能夠持續深化與拓展到社會每一個角落；他並向獲獎團隊承諾，「你們辛苦研究出來的計劃跟成果，政府一定會審慎融入國家的政策當中」。

「2025 總統盃黑客松」頒獎典禮在總統府登場，賴總統致詞表示，今年已邁入第8屆的總統盃黑客松，目前已累積41組國內松、14組國際松獲獎團隊。獲選提案內容相當多元，不只有優化醫療照護、提升社會安全，也涵蓋環境保護及交通改善等議題，許多優秀提案，甚至已轉化為具體政策，融入日常生活，推動台灣不斷向前。

總統表示，面對氣候變遷與數位轉型雙重挑戰，今年國內松以「雙軸轉型 綠色成長」為主題，邀請全國好手為台灣永續未來提出解方。除了展現台灣推動數位轉型、淨零轉型決心，也希望透過高手們突破框架的創新行動，讓台灣更穩健地走在綠色成長的道路。

賴總統一一細數得獎團隊，「ReSchool 校地創生正循環」團隊提升規劃效率，協助校園多元活用與地方發展；「AI綠色化學智匯診斷家」團隊協助企業，打造一站式的化學物質風險評估與安全替代方案；「碳甲郎」團隊規劃建立系統來追蹤管理營建工程的設計、施工、營運到拆除的各階段碳足跡。

總統說，「渣難」團隊建構永續管理平台，讓每年超過12萬公噸的咖啡渣回收循環再利用，一點都不難；「肝苦人」團隊整合捐血中心與醫院資源建立緊急救難血品供應系統，提升偏鄉急救創傷存活率，強化醫療韌性；「真相只有一隊」團隊利用AI建構完整工地職安、進度與品質管理鏈，讓台灣的透明工程治理邁向一大步。

賴總統表示，國際松的表現也不遑多讓，國際松今年主題是「以數位創新打造韌性與永續的未來」，來自印度的「CropNow」團隊協助農民即時掌握作物健康情形，提升產量；台法聯手的「Beyond Hearing」團隊透過即時分析與定位聲音，協助聽障人士空間感知。

賴總統感謝大家展現熱情與創意，運用數位科技探索兼顧創新與永續的解方，無論是數位治理、低碳城市，還是綠色產業的提案，都充滿無限的創意，也為台灣的數位與淨零雙軸轉型注入強大動能，充分發揮總統盃黑客松的價值。

他期許，「把今天的成果，化為明日的行動」，讓創新力量能夠持續深化與拓展到社會每一個角落，總統也向團隊承諾，「你們辛苦研究出來的計劃跟成果，政府一定會審慎融入國家的政策當中」。（編輯：林淑媛）1141214