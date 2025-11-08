出席「共諜追思會」挨轟 鄭麗文：吳石是間諜和思想政治犯不同

國民黨主席鄭麗文今天（8日）出席追思活動時受訪表示，吳石是懷有任務的情報工作者，與大家認知的思想政治犯不同。（圖／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但主辦方原發出的採訪通知中提及，該活動主要追思對象為共諜吳石等人，引發爭議。對此，鄭麗文會後受訪時強調，她要紀念的白色恐怖政治受難者，是那些為了自己的政治信仰、理念而犧牲、坐政治黑牢的人，但吳石是懷有任務的情報工作者，是做間諜工作，與大家認知的思想政治犯不同。

鄭麗文今天下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但根據採訪通知，該活動主要的追思對象為當時共產黨安插在國民黨政府的最高階共諜將官吳石，引發各界質疑。今天的活動現場，確實出現吳石的照片，更將其列為「犧牲烈士」。

廣告 廣告

面對媒體詢問在出席活動前稱主辦單位邀請函上沒有提到吳石，活動現場卻出現吳石的照片？鄭麗文受訪時說，「台灣地區政治受難人互助會」舉辦這個活動超過30年，從來沒有以吳石作為祭悼主角，她收到的邀請函與活動海報上也都沒有提到吳石，且在參加活動前她也曾打電話溝通，主辦方都說從頭到尾沒有以吳石為主要對象，活動原則上跟吳石無關。

此外，針對早上在臉書發文提及吳石並非政治犯？鄭麗文回應，她要紀念的白色恐怖政治受難者，是那些為了自己的政治信仰、理念而犧牲、坐政治黑牢的人，當時還有很多冤案、假案與錯案，但吳石懷有任務的情報工作者，是做間諜工作，與大家認知的思想政治犯不同。

鄭麗文強調，一般談到政治受難者，是因為政治思想、政治主張，當年很多是台灣人或外省學生，他們得坐黑牢，與真正的是身負任務，來台灣進行顛覆情報工作的人不一樣。

至於活動中全場合唱中國紅色歌曲《安息歌》，是否擔心會被貼標籤？鄭麗文說，「不會」，並強調自己過去為台獨的言論自由努力過，而她多年來就清楚主辦單位對於統派思想的主張。她認為台灣應該超越統獨，不論什麼政治主張，在台灣的民主社會中，不需擔心會遭受政治打壓迫害。

此外，媒體關切出席此類活動是否會引起黨內誤解，鄭麗文表示，讓大家了解事實真相，大家都會理解支持，這2天來媒體有很多偏頗消息，不怕黨內誤解。



回到原文

更多鏡報報導

出席秋祭追思「共諜」！現場響起中國紅色歌曲《安息歌》 鄭麗文神情凝重未開口合唱

出席統派活動追思共諜挨轟 鄭麗文急澄清：邀請資訊未曾提及吳石

鄭麗文追思共諜將官惹議 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩