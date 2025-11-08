出席「共諜追思會」挨轟 鄭麗文：吳石是間諜和思想政治犯不同
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但主辦方原發出的採訪通知中提及，該活動主要追思對象為共諜吳石等人，引發爭議。對此，鄭麗文會後受訪時強調，她要紀念的白色恐怖政治受難者，是那些為了自己的政治信仰、理念而犧牲、坐政治黑牢的人，但吳石是懷有任務的情報工作者，是做間諜工作，與大家認知的思想政治犯不同。
鄭麗文今天下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但根據採訪通知，該活動主要的追思對象為當時共產黨安插在國民黨政府的最高階共諜將官吳石，引發各界質疑。今天的活動現場，確實出現吳石的照片，更將其列為「犧牲烈士」。
面對媒體詢問在出席活動前稱主辦單位邀請函上沒有提到吳石，活動現場卻出現吳石的照片？鄭麗文受訪時說，「台灣地區政治受難人互助會」舉辦這個活動超過30年，從來沒有以吳石作為祭悼主角，她收到的邀請函與活動海報上也都沒有提到吳石，且在參加活動前她也曾打電話溝通，主辦方都說從頭到尾沒有以吳石為主要對象，活動原則上跟吳石無關。
此外，針對早上在臉書發文提及吳石並非政治犯？鄭麗文回應，她要紀念的白色恐怖政治受難者，是那些為了自己的政治信仰、理念而犧牲、坐政治黑牢的人，當時還有很多冤案、假案與錯案，但吳石懷有任務的情報工作者，是做間諜工作，與大家認知的思想政治犯不同。
鄭麗文強調，一般談到政治受難者，是因為政治思想、政治主張，當年很多是台灣人或外省學生，他們得坐黑牢，與真正的是身負任務，來台灣進行顛覆情報工作的人不一樣。
至於活動中全場合唱中國紅色歌曲《安息歌》，是否擔心會被貼標籤？鄭麗文說，「不會」，並強調自己過去為台獨的言論自由努力過，而她多年來就清楚主辦單位對於統派思想的主張。她認為台灣應該超越統獨，不論什麼政治主張，在台灣的民主社會中，不需擔心會遭受政治打壓迫害。
此外，媒體關切出席此類活動是否會引起黨內誤解，鄭麗文表示，讓大家了解事實真相，大家都會理解支持，這2天來媒體有很多偏頗消息，不怕黨內誤解。
出席秋祭追思「共諜」！現場響起中國紅色歌曲《安息歌》 鄭麗文神情凝重未開口合唱
出席統派活動追思共諜挨轟 鄭麗文急澄清：邀請資訊未曾提及吳石
鄭麗文追思共諜將官惹議 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩
鄭麗文曬邀請函「吳石非主祭對象」 駁追思共諜、盼聚焦史實
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，外界傳出追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石等人，引發質疑。鄭麗文在個人臉書強調，收到的邀請資訊當中未曾提及吳石等人，他們也不是被認定的「政治犯」，希望各界聚焦史實，勿模糊焦點。
鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會 (圖)
台灣地區政治受難人互助會8日在台北市馬場町紀念公園舉辦50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，國民黨主席鄭麗文（圖）應邀出席並致詞。
赴秋祭惹議 鄭麗文：是悼念政治受難者 (圖)
國民黨主席鄭麗文（右）8日在馬場町紀念公園出席50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會時受訪表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者，他們為了自己的政治信仰、政治思想坐政治黑牢，由於當時處在戒嚴時期，有很多冤案、假案、錯案。
挨轟祭悼「共諜」？鄭麗文：吳石是懷有任務的情報工作者、不是政治犯
對於綠營批評國民黨主席鄭麗文出席有紀念「共諜」吳石的受難者秋祭活動，怎麼對得起反共的蔣介石？鄭麗文今(8)日受訪表示， 她紀念白色恐怖的政治受難者，主要就是為自己的政治信仰和政治思想，而當時坐政治黑牢。「但吳石先生是懷有任務的情報工作者，是做間諜工作的。所以跟我們所認知的政治思想的政治犯是有所不同的」。 鄭麗文今日下午出席統派受難者團體「台灣地區政治受難人互助會」在萬華區馬場町紀念公園舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於當年以「共諜」罪名，於1950遭槍斃的國防部中將參謀次長吳石也被列入追思的烈士之列，綠營力轟鄭麗文怎麼對得起反共的蔣介石。 鄭麗文也於活動前貼文及當場致詞時表示，她日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人，她說，「50年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在我們所認定的「政治犯」定義中。望各界聚焦史實，勿模糊焦點」。
鄭麗文秀邀請函駁追思共諜 卓冠廷揪細節：根本就是滿滿的統戰
國民黨主席鄭麗文今（8）日下午出席由統派團體舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於活動紀念的包括被中共稱為「密使一號」的共諜將官吳石，讓鄭麗文挨轟敵我不分，鄭麗文則出示邀請函稱，收到的邀請資訊並未提及吳石等人。不過，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷指出，邀請函內容滿滿統戰，更寫著「島內台獨政客」、「挑動敵意」、「製造恐懼」、「兩岸兵凶戰危」，還以為是中國國台辦的新聞稿。
鄭麗文悼念「共諜」？遭轟敵我不分 急澄清：吳石非主要祭悼對象
今（8）日國民黨新任黨主席鄭麗文受邀出席「白色恐怖秋季慰靈大會」，在馬場町紀念公園哀悼五〇年代白色恐怖時期的政治犯，沒想到，卻傳出活動有「紀念共諜吳石等人」的流程。因此她也在活動後接受聯訪時回應，自己在活動邀請及現場活動的海報中，都沒有看到吳石的名字，並指出，「吳石不是政治犯」，因此活動也未曾將他當成主要祭祀的對象。
抓到了！鄭麗文喊沒提到吳石 現場抓包跟這些共諜列「犧牲烈士」
國民黨主席鄭麗文出席「台灣地區政治受難人互助會」所辦的「白色恐怖秋祭」活動，因追悼者中有被發現共諜與中共地下黨員身分而遭槍斃的吳石，引起批評。鄭麗文面對指控頻頻表示，邀請函等未有提到吳石，不過，現場祭祀布景中，不僅有被列為「犧牲烈士」的吳石，更有被中共列為革命烈士的陳寶倉、朱楓、張志忠、季澐。一同被紀念。
鄭麗文才剛追思共諜 國軍偵獲解放軍派20機艦擾台
國民黨主席鄭麗文8日才剛參加統派團體辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思前高階共諜吳石等人，但中共解放軍卻仍未減少擾台手段！國防部表示，自8日上午6時至今（9）日上午6時，共偵獲共機10架次、共艦10艘持續在台海周邊活動。
鄭麗文出席統派團體「追思共諜活動」！民進黨轟敵我不分配合中共統戰：中國的國民黨主席？
戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？
鄭麗文赴統派主辦秋祭 蔣萬安：應紀念保台者
（中央社記者陳昱婷台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天出席白色恐怖追思活動，追思對象包括當年共諜，引發議論。台北市長蔣萬安表示，大家應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。
出席白色恐怖追思會 鄭麗文：吳石是間諜跟政治思想犯不同
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，因追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石引發爭議。鄭麗文受訪時提及，吳石是懷有任務的情報工作者，是做間諜，與政治思想犯並不一樣。鄭麗文強調，228或白色恐怖都不應淪為政治鬥爭的工具。
鄭麗文曝進國民黨第一件事 國共和解 為白色恐怖受難者平反
國民黨主席鄭麗文今（8）出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，特別提早10分鐘到場，與在場的受難者家屬一一致意。不過整場活動因中共地下黨員及情報人員吳石也在追思名單而惹議。鄭麗文特別發表20分鐘演說，控「綠營側翼的各種詆毀扣帽，不是新聞」，並強調「在台澎金馬這片土地裡頭，每個人都不需要為政治信仰付出青春生命的慘痛代價，這是民主轉型後最基本的權利，也是我們的底線。」
鄭麗文追思白色恐怖挨批祭悼共諜 陸委會：嚴重傷害國家尊嚴
國民黨主席鄭麗文8日下午出席紀念白色恐怖時期的政治受難者的活動，主辦單位也將共諜吳石納入照片牆中成為一員，為此陸委會晚間...
