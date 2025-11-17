出席「台日工程技術研討會」 卓揆：台日合作是工程界走向世界重要力量
第35屆「台日工程技術研討會」今日(17日)於台北登場，匯聚60多位日本政府及學界專家與台灣工程界代表。行政院長卓榮泰出席開幕典禮致詞，強調台日兩國「地理不遠、情感更近」，雙方於工程、科技、能源與海外基礎建設等領域的合作，已成為印太區域穩定與永續發展的重要支柱。
本屆研討會主題為「科技引領永續新城」，涵蓋20個分組、50項議題，新增國家公園地熱、公路工程、原子能工程等交流內容。卓榮泰表示，台日同樣擁有豐富溫泉資源，期待地熱與綠能工程成為新合作方向。面對全球能源轉型，他強調台灣在提供穩定電力與支撐全球製造供應鏈上「對人民有責任，也對世界有責任」，政府將持續推動多元能源與新興技術。
卓榮泰特別提到，近日近期因楊柳颱風導致花蓮馬太鞍溪因強降雨造成堰塞湖溢流危機，日方捐贈先進監測儀器協助台灣即時掌握水位與缺口變化，保障光復鄉居民與逾50萬名投入災後修復的志工安全。他代表政府向日本表達「由衷感謝」。
卓榮泰也回顧過去COVID-19疫情期間，日本率先提供台灣大量疫苗，雙邊互助情誼深厚；此次研討會延續多年傳統，已成為台日關係中的「磐石」。
卓榮泰也向日方介紹即將於明年(2026年)5月通車的「淡江大橋」，為全球最大跨距的單塔不對稱斜張橋，並邀請日方在明年研討會訪台時共同參訪。他同時肯定日方專家長期投入台灣產學合作，例如東京大學與清華大學共同推動的「桌上型化學工廠」，在減碳、能源效率與產業升級上具重要突破。
最後，卓榮泰期盼台日不僅在工程經驗交流上互補，更已在海外市場累積成功案例，包括印尼雅加達捷運、菲律賓南北通勤鐵路等。他呼籲雙方「強強聯手走向世界」，在全球關稅與新貿易秩序變動下，更應深化策略合作，共同拓展海外機會。(編輯:王志心)
