出席「台日工程技術研討會」 卓榮泰：盼台日雙方「強強聯手走向世界」
記者盧素梅／台北報導
行政院長卓榮泰今（17）日出席台日工程技術研討會時表示，感謝日本先前贈送先進儀器，讓台灣掌握馬太鞍溪堰塞湖水位狀況，期盼台日不僅在工程經驗交流上互補，更已在海外市場累積成功案例，包括印尼雅加達捷運、菲律賓南北通勤鐵路等。他呼籲雙方「強強聯手走向世界」，在全球關稅與新貿易秩序變動下，更應深化策略合作，共同拓展海外機會。
第35屆「台日工程技術研討會」今日(17日)於台北登場，匯聚60多位日本政府及學界專家與台灣工程界代表。本屆研討會主題為「科技引領永續新城」，涵蓋20個分組、50項議題，新增國家公園地熱、公路工程、原子能工程等交流內容。
卓榮泰致詞時表示，台日同樣擁有豐富溫泉資源，期待地熱與綠能工程成為新合作方向。面對全球能源轉型，他強調台灣在提供穩定電力與支撐全球製造供應鏈上「對人民有責任，也對世界有責任」，政府將持續推動多元能源與新興技術。
卓榮泰特別提到，近日近期因楊柳颱風導致花蓮馬太鞍溪因強降雨造成堰塞湖溢流危機，日方捐贈先進監測儀器協助台灣即時掌握水位與缺口變化，保障光復鄉居民與逾50萬名投入災後修復的志工安全。他代表政府向日本表達「由衷感謝」。
卓榮泰並指出，除此之外，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，日本送來首批大量疫苗，那份被關懷的、被重視的心情還深深的留在心中。而台灣前駐日大使謝長廷獲授「旭日大綬章」，且由日本首相高市早苗協助日皇頒發證書，這對台灣是莫大榮譽，也謝謝日本重視謝長廷多年促進雙方交流的努力。
卓榮泰表示，日本不僅在經濟、文化、旅遊與台灣交流，更願意致力於在印太地區的和平穩定，兩個理念相近的國家，更願意結合，形成安全屏障，台灣會更進一步展現自我保護國家主權、安全的能力與責任，希望與世界所有理念相近國家站在一起，為自由、民主與人權奮鬥，這也是台日雙方不可分離、相當深的關係。
卓榮泰並表示，尤其在今年的APEC會議，高市早苗親自會晤台灣領袖代表林信義，且主動對國際發布訊息，再度表示台日雙方關係比過去更緊密。
卓榮泰也期盼，台日不僅在工程經驗交流上互補，更已在海外市場累積成功案例，包括印尼雅加達捷運、菲律賓南北通勤鐵路等。他呼籲雙方「強強聯手走向世界」，在全球關稅與新貿易秩序變動下，更應深化策略合作，共同拓展海外機會。
