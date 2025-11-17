【出席「國家檔案館開幕典禮」】賴總統：落實開放政府 守護臺灣民主

記者吳典叡／綜合報導

總統賴清德昨日出席國家檔案館開幕典禮，強調檔案是全民共同記憶，也是民主的重要基石，中央與地方都應依法完整移交檔案，確保公開透明；同時表示，檔案館的成立象徵國家落實開放政府與轉型正義的決心，盼全民在真相基礎上團結前行，持續守護臺灣民主。

國家檔案館昨日開幕，由賴總統主持開幕儀式，包括國家發展委員會主任委員葉俊顯、經濟部長龔明鑫、國史館館長陳儀深、新北市長侯友宜、檔案管理局局長林秋燕等均出席活動。

典藏重要檔案 呈現社會變遷脈動

賴總統致詞時感謝前總統蔡英文、歷任行政院院長、國發會與檔案管理局同仁多年努力，以及侯友宜大力協助，使整體建館工程順利推展；並肯定團隊以最新思維迎接國家檔案館成立，推動檔案管理智慧化，使所有走入國家檔案館的民眾，都能更便利地搜尋所需資料。賴總統也鼓勵檔案管理局加強與校園、社團及在地場館合作，透過檔案轉化與推廣，培養以證據為基礎的論述能力，讓國人進一步了解臺灣多年來，在政治、經濟、產業、文教等各方面努力的軌跡。

賴總統指出，國家檔案館負責徵集典藏各級政府重要檔案、民間珍貴文書及國外典藏的臺灣相關檔案，不僅記錄政府施政軌跡，也呈現社會變遷脈動，是全民共同的生活記憶。其中，在管理與運用檔案上，國家檔案館應以「最大開放、最小限制」為原則，公開運用檔案，讓國家行為接受人民檢視，才能真正落實開放政府與資訊公開的目標。展望未來，賴總統希望國家檔案館的成立，能透過檔案公開共同展開對話，讓臺灣繼續在自由民主的道路上堅定前行。

賴總統昨日出席國家檔案館開幕典禮，強調透過檔案轉化與推廣，能了解我國多年來，在政治、經濟、產業、文教等各方面努力軌跡。（總統府提供）