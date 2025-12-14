出席「大海開吃」推前鎮漁港升級 許智傑串聯交通打造觀光新亮點

許智傑出席前鎮漁港舉辦的「大海開吃」活動，並承諾未來將持續爭取更多建設與資源。 圖：許智傑競選總部/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長參選人、立法委員許智傑昨(13)日晚間出席前鎮漁港舉辦的「大海開吃」活動，與在地漁民、攤商及市民朋友一同品嚐新鮮海味，現場席開百桌、氣氛熱絡。許智傑表示，前鎮漁港不僅是高雄重要的漁業命脈，更是世界級的遠洋漁業港，未來在硬體建設到位後，必須同步強化交通與觀光串聯，讓前鎮漁港成為高雄海洋觀光的重要門戶。

許智傑指出，前鎮漁港是台灣遠洋漁業的核心基地，漁船遍及三大洋，漁獲供應國內外市場，是世界上少數具備完整遠洋漁業產業鏈的漁港之一。他長期在中央爭取前鎮漁港整體改建工程，從碼頭更新、冷鏈物流、加工拍賣空間，到周邊景觀改善，都是希望提升漁業競爭力，並為市民打造優質的採買環境。

廣告 廣告

許智傑也提到，今年白沙屯媽祖三度南下首度到前鎮漁港贊境，也有很多鄉親朋友跟他說「前鎮草衙從來沒有這麼熱鬧過！」展現漁港不只是產業場域，更是宗教文化與城市生活的重要節點。他認為，結合宗教活動、漁港風貌與在地美食，能為前鎮漁港帶來更多人潮與故事性。

在「大海開吃」活動中，許智傑也向民眾介紹高雄豐富的漁獲特產，包括鮪魚、旗魚、魷魚、秋刀魚等，皆是從前鎮漁港走向世界的重要海洋物產。「大海開吃」是高雄非常重要的活動之一，透過產地直送與創意料理，讓市民近距離認識高雄漁業，也為漁民創造更多附加價值。

談及未來發展，許智傑特別指出，捷運黃線規劃將延伸至前鎮漁港周邊，未來完工後，民眾可透過捷運系統快速直達漁港，串聯亞洲新灣區、港區景點與市區商圈，大幅提升交通便利性，進一步帶動觀光人流，並強調交通建設就是觀光建設，捷運黃線將成為前鎮漁港轉型為觀光漁港的重要關鍵。最後他表示，未來將持續為前鎮漁港爭取更多建設與資源，讓前鎮漁港在保有世界級遠洋漁業實力的同時，也成為高雄結合漁業、文化與觀光的海洋新地標。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

出席大海開吃壓軸晚宴 陳其邁：前鎮漁港好、高雄就會更好

「菜市場之子」勤跑基層不停歇！ 賴瑞隆向工農民謙卑請益

許智傑(左)向民眾推薦高雄豐富的漁獲特產。 圖：許智傑競選總部/提供

許智傑出席「大海開吃」活動，與在地漁民、攤商及市民一同品嚐新鮮海味。 圖：許智傑競選總部/提供