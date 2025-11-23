出席「富岡鐵道藝術生活節」 卓揆盼積極發展臺灣鐵道觀光文化

行政院長卓榮泰出席「富岡鐵道藝術生活節」，盼積極發展臺灣鐵道觀光文化。（行政院提供）

記者陳華興／桃園報導

行政院長卓榮泰二十二日前往桃園市出席「富岡鐵道藝術生活節」時表示，交通部、臺鐵公司及國內旅行社正研議串聯國內觀光列車，推出鐵道觀光旅遊方案，吸引國內外鐵道迷，以增進整體鐵道觀光量能，進一步帶動火車所行經每一座城市的進步與發展。他期盼全臺各火車站皆能嘗試推動類似今日活動，彰顯各自車站的文化與故事，進而發展出獨特的鐵道觀光文化，讓民眾更享受屬於臺灣特有的鐵道生活。

卓榮泰說，桃園市長張善政的祖父曾是臺鐵臺北站站長，而他的父親曾於臺鐵服務，他的祖父也擔任過臺鐵臺中站站長。此外，他從出生到國中都居住在臺北捷運中山站附近，是以前臺鐵淡水線所在地，當時每日都看到藍皮柴油列車在面前經過，不論是起床或就寢，總能聽到火車運轉的聲音。而一九八九年進入臺北市議會服務後，當時住家就位於臺北機廠對面。卓院長表示，臺北機廠已於二0一三年遷移至富岡機廠，正因為他與鐵道有著深厚的淵源，因此希望藉由此行了解富岡機廠的運作狀況，也感謝所有機廠同仁的辛勞。

卓榮泰憶及，一九七０年中國電視公司推出全國第二部連續劇《情旅》，故事的開始就是從火車站展開，一對年輕人在火車站相遇並相戀，開始與延伸一段緣分；此外，車站也有許多搭乘火車離鄉背井打拚的民眾，讓人感受到一絲淡淡的離情。

卓榮泰說，他希望臺灣每座城市都有傳說、每個地方都有故事、每位民眾都有英雄事蹟與成功發展路程，成為臺灣與國際連結重要的一部分。而臺鐵是臺灣最重要且最古老的交通運輸工具，乘載了許多臺灣從早期到現在不可磨滅與不可取代的記憶軌跡，在歷經臺鐵票價三十年未調整之後，二０二五年六月臺鐵公司也進行調整，以加速改善內部設施設備，提升服務品質。